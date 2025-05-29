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Карты и навигация 2ГИС стали доступны разработчикам приложений на ОС «Аврора»

2ГИС адаптировал свое решение Flutter SDK для российской ОС «Аврора». Все возможности сервиса — от реалистичных 3D-карт, навигации и построения маршрутов до поиска объектов и оффлайн-режима — теперь впервые в стране доступны на смартфонах и планшетах на базе отечественной операционной системы. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Flutter SDK от 2ГИС — решение, которое ускоряет процесс разработки мобильных геосервисов и обеспечивает единый пользовательский опыт на всех девайсах. Продукт позволяет визуализировать карту, получать актуальную информацию об объектах, использовать навигацию, прокладывать маршруты и многое другое.

Новая версия продукта расширяет возможности применения геосервиса 2ГИС в мобильных решениях, системах транспортного контроля, сервисах доставки, туристических приложениях, а также в узкоспециализированных задачах, например, для координации выездных команд и специалистов на объектах. Адаптированная версия Flutter SDK по своему функционалу полностью сопоставима с решением 2ГИС для iOS и Android.

Решение от 2ГИС также будет использоваться в серии программно-аппаратных комплексов (ПАК) «Открытой мобильной платформы» для реализации задач с повышенными требованиями к функциональности, точности и удобству геопозиционирования. Оно найдет применение при обслуживании распределенных технологических объектов в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, химическая промышленность, ЖКХ, логистика и ритейл. Также технология поддержит организацию мобильных рабочих мест сотрудников, включая специализированные — в логистике и ритейле.

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Бизнес

«2ГИС стал первым разработчиком на рынке, кто открыл возможность использования реалистичных 3D-карт, полноценных навигации и маршрутизации на устройствах под управлением отечественной ОС «Аврора». Это позволяет бизнесу и госсектору получать надежный геосервис, соответствующий высоким требованиям к функциональности и точности. Адаптированная версия Flutter SDK делает технологии 2ГИС доступными для мобильных приложений и решений для различных мобильных устройств», — отметил Александр Картавцев, руководитель B2B-продуктов 2ГИС.

«Появление лидера картографических сервисов 2ГИС на платформе «Аврора» — важная веха в формировании национальной экосистемы. Зрелость ОС «Аврора», ее активное развитие, а также предоставление инструментов и SDK для создания приложений всех классов делают ее стратегическим выбором отечественных предприятий и организаций. С 2ГИС мы усиливаем наши позиции первой отечественной мобильной ОС», — сказал Роман Аляутдин, директор по разработке ОС «Аврора».

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