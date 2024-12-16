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Картавцев Александр



16.12.2024 2ГИС запустил «Линзу» 1
07.12.2022 2ГИС представил новый выбор еды, Про-версию для бизнеса и показал прототипы реалистичных карт 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Картавцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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