2ГИС запустил «Линзу»

2ГИС представил «Линзу» — сервис для мониторинга городской инфраструктуры и автоматического распознавания состояния городских объектов. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«2ГИС Линза» — это комплекс из мобильного приложения и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для съемки фото и видео объезда территорий и дальнейшего автоматического распознанием объектов — например, дорожной инфраструктуры (знаков, ям) или фактов визуального загрязнения городской среды (строительного и бытового мусора, нарушения визуального кода среды). Сервис позволяет создавать архив состояния территорий с возможностью гибкого анализа результатов на карте города в сервисе геоаналитики «2ГИС Про».

«2ГИС Линза» помогает проложить путь к будущим умным городам — сервис способен упростить городским службам и бизнесу решение текущих и стратегических задач по развитию территорий на основе собранных данных.

«Для современного городского планирования важны точные данные о жизни города в режиме реального времени. Мы рады представить продукт, который поможет эффективно собирать, хранить и использовать такие данные для принятия решений о развитии городской среды, — сказал руководитель B2B-продуктов Александр Картавцев. — Все, что нужно — это телефон с нашим приложением и автомобиль. Сервис распознает элементы городской инфраструктуры, покажет их в удобном формате и даст аргументы для решений на основе актуальных геоданных».

Сегодня для оцифровки городского пространства зачастую используется дорогостоящее сложное оборудование, а процесс съемки и распознавания видео в специализированном ПО занимает значительное время. С «2ГИС Линза» все проще — на основе технологий компьютерного зрения сервис распознает нужные элементы инфраструктуры, сохраняет фото с координатами, что позволяет быстро нанести их на карту, минуя долгий и более дорогой процесс расшифровки видео. Это позволит получить доступ к данным (изображениям и координатам) в любое время в любом месте, а также значительно сэкономит ресурсы, необходимые для хранения информации — снимки весят гораздо меньше видео.

«2ГИС Линза» поможет городам решать различные задачи — от обслуживания существующей инфраструктуры до ее развития. Сервис способен интегрироваться с существующими решениями для анализа геоданных, усиливая их функциональность.

Для визуализации оцифрованных с помощью «Линзы» данных на картах используется сервис геоаналитики «2ГИС Про». Он позволит скомбинировать полученные материалы с большим набором других данных — например, количеством и расположением организаций, тепловыми картами спроса на товары и услуги в городах, концентрации работающего или проживающего населения, а также с собственными данными заказчика. Комбинация «Линзы» и «2ГИС Про» даст возможность оптимизировать распределение ресурсов и повысить операционную эффективность бизнеса.