Технологии «2ГИС» для навигации по городу теперь в приложении Drivee

Сервис для заказа такси Drivee интегрировал в свое приложение навигацию на основе технологий «2ГИС». Теперь водители могут пользоваться навигатором и реалистичными картами с разметкой дорог прямо в приложении. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

API- и SDK-инструменты «2ГИС» позволяют использовать актуальные карты, навигацию, регулярно обновляемые данные о городе — теперь такая возможность есть и у водителей, зарегистрированных в Drivee. Маршруты в приложении строятся с учетом дорожных условий (знаков, разметки, ограничений скорости, правил парковки), а также текущей обстановки (пробок, ремонта, перекрытий и аварий) — вся информация обновляется в реальном времени. Технологии «2ГИС» обеспечивают высокую точность геолокации, а маршрут сопровождается голосовыми подсказками, например, сервис дает рекомендации по выбору полосы для совершения манёвров.

«Мы внимательно следим за обратной связью от водителей и стремимся внедрять решения, которые делают работу с приложением еще удобнее. Запрос на встроенный навигатор звучал регулярно, и мы рады, что смогли реализовать эту возможность благодаря партнерству с 2ГИС. Надежность их технологий в сочетании с нашими сервисами существенно повысят качество навигации для водителей», — сазал Матвей Бадагуев, руководитель продуктового направления Drivee.

Водители могут воспользоваться встроенным навигатором двумя способами: выбрать его во время выполнения заказа и установить в качестве основного, либо перейти в настройки через «Ленту заказов», открыть раздел «Навигатор» и активировать опцию «2ГИС». Для этого необходимо обновить приложение до последней версии.

«Мы давно развиваем геотехнологии, в том числе активно работаем с мобильными платформами — например, адаптировали наше решение Flutter SDK для ОС «Аврора». Это позволяет использовать возможности «2ГИС» — от 3D-карт и навигации до поиска и офлайн-режима — и в составе российских мобильных решений. Выбор Drivee в пользу наших технологий, которые в том числе входят в реестр отечественного ПО, обеспечивает водителям надежную навигацию — с маршрутом, обновляемыми данными о пробках и дорожных событиях в одном окне, без лишних переключений», — сказал Александр Картавцев, руководитель B2B-продуктов «2ГИС».

Сейчас функция доступна в Android-версии приложения Drivee для водителей в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Волгограде, Самаре, Сочи, Тольятти, Оренбурге и Якутске. В ближайших обновлениях планируется расширить этот список и добавить поддержку iOS-устройств.