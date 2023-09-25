Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux

Компания «Открытая мобильная платформа» представляет новый релиз российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» 4.0, которая добавляет: полноценную поддержку терминалов сбора данных (ТСД) на платформе Android для промышленного применения в компаниях ритейла, логистики и производства, что позволяет компаниям и организациям отвязать парк Android-устройств от иностранных ЕММ-инструментов для управления ими; поддержку рабочих станций и терминалов на платформе Linux (на базе отечественных ОС «Альт» и Astra Linux) для промышленного применения в компаниях с большим парком Linux-устройств, требующих управления. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Релиз «Аврора центр» 4.0 позволяет управлять устройствами на ОС Android, обеспечивая единый центр управления для разных мобильных устройств организации – от рабочих смартфонов и планшетов до терминалов сбора данных (ТСД), которые могут использоваться на складах, в доставке, на производственных линиях и тд.

В новом релизе появилась возможность конфигурирования устройств для работы в режиме «киоска», доставлять и обновлять корпоративные приложения, ограничивать работу устройств в контуре помещений и пр.

Так же UEM-платформа «Аврора центр» дает сервис-провайдерам или организациям возможность обслуживания парка устройств нескольких организаций или подразделений с независимыми настройками, данными и администраторами из одной развернутого экземпляра «Аврора центр», что существенно сокращает требования к ресурсам по обслуживанию общей инфраструктуры.

UEM-инструмент управления парком мобильных устройств «Аврора центр» зарекомендовал себя на проектах корпоративной мобильности, включая Всероссийскую перепись населения.

«Платформа «Аврора центр» – UEM-решение, которое создавалось нами, основываясь на опыте применения и развития подобных систем, с учетом требований крупных российских заказчиков. Это позволило сделать производительный, масштабируемый, отказоустойчивый и – главное! – простой в использовании продукт, – сказал Петр Филиппов, директор продукта «Аврора центр», – Важно то, что продукт создается и развивается при активном участии наших заказчиков, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Большинство изменений — это ответ на запросы компаний и организаций, которые планируют миграцию с зарубежных EMM-систем и хотят построить у себя независимую и доверенную мобильную среду».

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Среди новых и усовершенствованных возможностей платформы «Аврора центр» 4.0: обновленный интерфейс управления, упрощающий для администратора ввод устройств в эксплуатацию и их конфигурирование в целевое состояние; расширение опций конфигурации различных устройств с помощью политик безопасности – контроль над доступным пользователю функционалом (периферия, интерфейсы, ресурсы); перевод устройств в режим «киоска» для ограничения использования устройств только по назначению; возможность отправки оперативных команд в случае потери или кражи устройства; улучшение push-коммуникаций для быстрой синхронизации устройств на ОС «Аврора» и Android; установка, удаление и обновление корпоративных приложений администратором или пользователем из доверенного репозитория «Аврора маркет»; улучшение производительности серверных и мобильных компонентов; применения политик безопасности и доставка приложений на ОС Linux (ОС «Альт» и Astra Linux, в том числе сертифицированные версии); поддержка новых версий ОС «Аврора» на всех доступных устройствах и экосистемы приложений.

Новая версия платформы управления «Аврора центр» 4.0 протестирована с широким перечнем мобильных устройств и терминалов сбора данных различных производителей и доступна корпоративным пользователям устройств на ОС Android и пользователям устройств с ОС «Аврора» с действующей технической поддержкой всех уровней.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.