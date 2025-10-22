ОМП провела масштабное обновление платформы управления «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа» провела масштабное обновление платформы управления устройствами «Аврора Центр» – выпущен релиз 5.4.2. Совокупность нововведений направлена на повышение эффективности администраторов, усиление защиты корпоративных данных и упрощение массового развертывания и обслуживания парков устройств. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

«Аврора Центр» является фундаментом для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры, используется в стратегических проектах. Платформа предназначена для управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно запускать скрипты, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203. Платформа соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия, также сертификат подтверждает ее возможность использования: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

Ключевые нововведения

Глубокое развитие управления рабочими станциями на российских дистрибутивах Linux

Миграция с Windows на российские ОС Linux – один из ключевых трендов, и «Аврора Центр» предлагает для этого зрелый инструментарий.

Централизованный аудит и интеграция с SIEM: появилась возможность выгрузки журналов аудита всех событий системы, включая события безопасности, во внешние SIEM-системы в формате syslog. Это обеспечивает полный контроль и соответствие требованиям регуляторов.

Повышенная безопасность ПО: реализован API для интеграции с корпоративными системами анализа и контроля уязвимостей для автоматической проверки загружаемых в «Аврора Центр» приложений. Приложения с критическими уязвимостями блокируются к распространению.

Расширенный контроль и автоматизация — белые списки ПО: возможность задать разрешенное к запуску программное обеспечение; сложные сценарии обновлений: запуск, контроль и остановка крупных релизных обновлений ОС (например, мажорных версий Альт Linux) с выполнением pre- и post-скриптов; мониторинг работоспособности приложений: к распространяемым приложениям можно добавить health-check скрипты для контроля их корректной установки; улучшенные точки восстановления: доработан механизм создания timeshift-копий и откатов, включая автоматическое восстановление при потере связи с сервером; прозрачность обновлений: в карточке устройства отображается количество обновленных пакетов и пути к установленным приложениям.

Усиление безопасности для устройств на Android

Для парков смартфонов, планшетов и ТСД на Android добавлены важные функции для защиты от современных угроз.

Борьба с несанкционированным доступом: введена проверка на обнаружение root-прав на устройстве с возможностью автоматической реакции (блокировка, очистка данных) через офлайн-сценарии.

Контроль источников установки приложений: новые политики позволяют полностью запретить установку приложений из неизвестных источников или любых магазинов, кроме корпоративного «Аврора Маркет», предотвращая инсталляцию нежелательного ПО.

Управление геопозиционированием: администраторы получили возможность включать/отключать отслеживание координат и запрещать пользователям изменять эти настройки, что важно, как для безопасности, так и для оптимизации работы.

Запрет доступа к параметрам разработчика: новая политика ограничивает доступ пользователей к средствам разработчика, снижая риски вмешательства в настройки устройства.

Развитие экосистемы ОС Аврора и общие улучшения платформы

Поддержка AppConfig и доверенных источников: для ОС Аврора реализована поддержка стандарта AppConfig и управление доверенными источниками установки приложений, что знаменует старт внедрения идеологии appconfig в экосистему.

Новые роли администраторов: введены специализированные роли «Специалист технической поддержки» и «Специалист технического обслуживания устройства», что позволяет разграничить права и повысить эффективность работы с парком.

Мультитенантность как стандарт: начиная с версии 5.4.0, «Аврора Центр» поставляется исключительно в мультитенантной конфигурации, позволяя обслуживать множество независимых компаний или подразделений на одной инсталляции.

Серия обновлений платформы «Аврора Центр» демонстрирует ее готовность к решению самых актуальных задач российского ИТ-рынка: массовая миграция на отечественное ПО, обеспечение кибербезопасности на всех уровнях и эффективное администрирование гибридных парков устройств. Релиз 5.4.2 укрепляет позиции «Аврора Центр» как зрелой, производительной и независимой от зарубежных вендоров платформы, подтвержденной сертификатом ФСТЭК России и эксплуатацией на сотнях тысяч устройств.