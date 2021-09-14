Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора»

В августе 2021 года компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявила о запуске программы тестирования ОС «Аврора», в которой могут принять участие заинтересованные частные лица, энтузиасты, готовые включиться вместе с ОМП в становление, развитие и совершенствование первой отечественной мобильной операционной системы.

В ОМП поступило более 4000 заявок от разработчиков, тестировщиков, ИТ-специалистов, менеджеров компаний и увлекающихся мобильными технологиями.

И теперь на серии встреч в московском офисе ОМП всем участникам программы выдаются мобильные устройства с бета-версией ОС Аврора, с предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет» вместе с необходимыми информационными материалами и документами. Для всех, кто принимает участие в бета-тестировании, проводится расширенная вводная презентация с демонстрацией возможностей Авроры.

Напомним, что участники программы бета-тестирования могут знакомиться с новыми продуктами ОМП; тестировать бета-версии продуктов; общаться с другими участниками бета-тестирования в закрытых группах;делиться своим опытом и мнением непосредственно с разработчиками «Авроры».

«Мы признательны всем, кто решил стать участником программы и присоединился к нашему сообществу. Для нас, команды разработчиков мобильной ОС Аврора, очень важно было получить такую поддержку и понимание того, как много людей поддерживают нас и нашу работу, – комментирует Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – К сожалению, всех включить в первый сентябрьский этап мы не смогли. Но обязательно уведомим о расширении программы. И конечно пригласим на мероприятие в рамках бета-программы, где расскажем и покажем ОС «Аврора» «живьем», ответим на все вопросы и поделимся новостями».

Несмотря на то, что прием заявок на участие в программе прекращен, любой желающий может написать в «Открытую мобильную платформу», оставив свой е-mail на сайте программы https://auroraos.ru/beta.