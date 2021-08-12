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Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим

«Открытая мобильная платформа» открыла возможность бета-тестирования ОС «Аврора» для всех желающих. Разработчик надеется таким образом ускорить развитие первой отечественной мобильной операционной системы и формирования ее экосистемы. Участники тестирования получат во временное пользование мобильное устройство с новой версией ОС «Аврора» и предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет». 

Старт программы тестирования

«Открытая мобильная платформа» объявила о старте программы раннего ознакомления с новыми версиями решений на платформе «Аврора» для широкого круга пользователей. Российская ОС «Аврора» уже стала доверенной платформой для мобильной инфраструктуры крупных компаний и организаций, таких как РЖД, «Интер РАО», Ростелеком, а также основой крупных проектов – в Сельскохозяйственной микропереписи уже работает 40 тысяч, а во Всероссийской переписи населения будет задействовано 360 000 мобильных устройств на платформе «Аврора».

Программа бета-тестирования ОС «Аврора» позволит принять участие в становлении, развитии и совершенствовании первой отечественной мобильной операционной системы, поделиться своими идеями с разработчиками ОС, включиться в растущую и перспективную экосистему создания будущего мобильных технологий.

Все участники программы бета-тестирования смогут тестировать бета-версии программ, знакомиться с новыми продуктами ОМП, общаться с другими участниками бета-тестирования, делиться своим опытом и мнением непосредственно с разработчиками «Авроры», принимать участие в разработке ОС.

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Программа бета-тестирования ОС «Аврора» позволит принять участие в становлении, развитии и совершенствовании первой отечественной мобильной операционной системы, поделиться своими идеями с разработчиками ОС, включиться в растущую и перспективную экосистему создания будущего мобильных технологий

Каждому по мобильному устройству

Каждому, ставшему частью команды бета-тестирования, во временное пользование выдается мобильное устройство с новой версией ОС «Аврора», с предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина «Аврора Маркет».

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Инновации и стартапы

«Для нас, команды разработчиков мобильной ОС «Аврора», важно показать продукт как можно большему кругу лиц, — комментирует Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Мы надеемся, что участники программы, познакомившись с ОС, не только расскажут нам о своих впечатлениях и поделятся своим мнением, но и станут активными участниками комьюнити «Аврора», останутся с нами на связи. И, самое главное, помогут сделать «Аврору» и другие решения нашей компании еще лучше».

Уже сейчас принять участие в программе могут жители Москвы. Количество устройств ограничено. В программе участвует ряд мобильных устройств на платформе «Аврора», который в дальнейшем будет расширяться.

Для регистрации в программе заполните заявку на https://auroraos.ru/beta.

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