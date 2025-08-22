Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181430
ИКТ 14105
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Казнова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 В бета-тестеры отечественной операционной системы «Аврора» приняли новых южноуральцев 1
02.11.2024 В Екатеринбурге к бета-программе «Аврора» присоединились новые участники 1
16.11.2022 Стартовала новая волна сбора заявок в программе бета-тестирования ОС «Аврора» 1
02.11.2022 Объявлен старт программы тестирования ОС «Аврора» для детей 1
16.06.2022 Новые участники бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» приступили к работе 1
23.03.2022 Программа бета-тестирования российской ОС «Аврора» расширяется 1
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 1
14.09.2021 Стартовала программа бета-тестирования ОС «Аврора» 1
12.08.2021 Тестирование мобильной ОС «Аврора» стало доступно всем желающим 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Казнова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 462 8
Ростелеком 10081 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 319 1
Telegram Group 2357 1
РЖД - Российские железные дороги 1961 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26475 8
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 641 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 5
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 462 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13135 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70169 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1278 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21717 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30134 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 405 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25056 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8352 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4995 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28544 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17567 1
Оповещение и уведомление - Notification 5117 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 899 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 939 6
ОТВ Аврора Маркет 19 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 130 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 58 1
Smart Technologies - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 1
Лукошков Дмитрий 49 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44815 7
Россия - РФ - Российская федерация 152247 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18157 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 594 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3280 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 339 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1076 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3104 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4167 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2857 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1199 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1648 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1555 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1180 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 1
Россия - СФО - Новосибирск 4524 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 625 1
Всероссийская перепись населения 184 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53625 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5122 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9609 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 184 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14534 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379400, в очереди разбора - 738689.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: