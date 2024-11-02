В Екатеринбурге к бета-программе «Аврора» присоединились новые участники

В Екатеринбурге «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания «Ростелекома», провела новый набор энтузиастов в программу «Бета-тестирование» российской операционной системы «Аврора». Жители уральской столицы, интересующиеся ИТ и темой импортозамещения, получили устройства от отечественного производителя Fplus: смартфоны R570E и планшеты T1100. Участники смогли протестировать новые приложения на тестовых устройствах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Одна из ключевых задач в сфере ИТ — процесс замещения импортных товаров отечественными аналогами. Это имеет значение не только для государства и предприятий, но и для рядовых пользователей. Основное достоинство смартфонов и планшетов на операционной системе “Аврора” – полная защита личных данных. Это относится ко всем основным приложениям, сообщениям и звонкам. Таким образом личные данные пользователя не смогут попасть в руки злоумышленников. Операционная система ориентирована на государственных служащих и сотрудников крупных компаний. Кроме этого, с 2023 г. “Аврора” активно продвигается на потребительский рынок и уже доступна в розничной продаже для физических лиц».

Татьяна Казнова, руководитель направления развития сообщества ОС «Аврора»: «Мы рады вернуться в Екатеринбург, чтобы набрать новых желающих стать частью нашего закрытого комьюнити “Бета-программы”. Также рады были видеть наших новых участников на встрече программы тестирования, которую мы провели в столице Урала. На одной площадке опытные участники и новички, представители открытого сообщества и разработчики под ОС “Аврора” смогли обменяться мнениями, а также поделиться с нами обратной связью по продуктам “Открытой мобильной платформы”».

С 2016 г. компания «Открытая мобильная платформа» развивает первую отечественную операционную систему для мобильных устройств. В 2019 году она получила название ОС «Аврора».

Программа «Бета-тестирования» была запущена в сентябре 2021 г. Сегодня количество участников насчитывает более 600 человек из 14 городов России такие как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иннополис, Тула, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Уфа, Волгоград, Пермь, Самара, Омск. Челябинск. Последние шесть городов присоединились к программе в 2024 г.

Для участия каждый желающий подает заявку и ждет ответа от организаторов. При положительном решении участник получает приглашение на очную встречу с представителями Открытой мобильной платформы, где узнает важную информацию о программе, подписывает документы и получает устройства для собственного пользовательского тестирования.