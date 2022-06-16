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Новые участники бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» приступили к работе

Команда бета-тестирования российской мобильной ОС «Аврора» расширилась. В нее пришли энтузиасты из Иннополиса, Санкт-Петербурга и Москвы.

В марте 2022 г. компания «Открытая мобильная платформа» пригласила новых участников в бета-тестирование ОС «Аврора» и объявила о расширении географии программы на Иннополис.

Организаторы тестирования рассмотрели тысячи заявок и провели вводные мероприятия для новых участников в Иннополисе, Санкт-Петербурге и Москве. На встречах, которые проходили в офисах компании «Открытая мобильная платформа», бета-тестерам ОС «Аврора» рассказывали о программе и передавали устройства для тестирования.

«Рада, что пользователи проявляют такой интерес к программе бета-тестирования. Наше сообщество растет, появляются новые люди, а с ними новые идеи и предложения, – сказала Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора». – Каждый новый участник программы смотрит на «Аврору» исходя из собственного опыта и интересов, как говорится «под своим углом». Для нас, как для разработчиков, это новые возможности для совершенствования и возможность делать ОС «Аврора» лучше».

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Бизнес

Программа бета-тестирования ОС «Аврора» стартовала в августе 2021 г. Частные пользователи, энтузиасты участвуют в становлении, развитии и совершенствовании мобильной ОС «Аврора»: тестируют новые бета-версии программ, знакомятся с новыми продуктами компании «Открытая мобильная платформа», общаются и обмениваются мнениями, делятся опытом и идеями с разработчиками.

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