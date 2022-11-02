Объявлен старт программы тестирования ОС «Аврора» для детей

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) начала прием заявок на участие в детской бета-программе ОС «Аврора».

Теперь дети могут стать участниками увлекательной программы, которая помимо тестирования на мобильных устройствах под управлением первой российской мобильной ОС «Аврора» будет наполнена играми, соревнованиями, полезными знаниями, а также поможет освоиться в удивительном мире ИТ-технологий. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Виртуальный помощник и центр управления программы «Бетти» будет давать ребятам задания, устраивать веселые соревнования, помогать решать задачи, научит технике безопасности в интернете и поддержит в стремлении стать самыми юными тестировщиками российской мобильной ОС «Аврора». Работать программа будет как онлайн, так и очно на открытых игровых бета-уроках.

Участвовать в программе могут дети с 5 до 10 лет, а зарегистрироваться можно только вместе с родителями. Пока программа действует только в Москве, но, как и в случае с бета-тестированием для взрослых, которое стартовало в 2021 г. сначала только для жителей Москвы, а спустя год работает также в Санкт-Петербурге, Иннополисе и Нижнем Новгороде, будет расширяться на новые города России. В отличие от программы для взрослых, дети получат для тестирования устройства с уже вышедшими, релизными версиями ОС «Аврора». «Приглашаем детей в программу, которая познакомит с миром мобильных ИТ-технологий, научит разбираться в информационном пространстве и возможно приведет в ИТ-профессии будущего, – сказала руководитель программы бета-тестирования ОС «Аврора» Татьяна Казнова, – Вместе с “Бетти” поможем подружиться с ОС “Аврора”, сделаем так, чтобы было полезно и весело и ребята помогли раскрыть секреты того, как сделать нашу ОС “Аврора” еще лучше».

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.