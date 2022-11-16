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Стартовала новая волна сбора заявок в программе бета-тестирования ОС «Аврора»

«Открытая мобильная платформа» объявила о старте нового расширения программы бета-тестирования ОС «Аврора» и открыла прием заявок на участие. С сегодняшнего дня зарегистрироваться могут жители четырех городов, где присутствует офис разработчика мобильной ОС «Аврора». В Нижнем Новгороде, где недавно открылся новый офис компании, программа появится впервые.

Как и ранее, участникам программы будут выданы собранные в России мобильные устройства под управлением ОС «Аврора», а также проведены вводные презентации для быстрого подключения и эффективной работы в сообществе бета-тестеров.

«Приветствуем всех, кто хочет быть причастным к развитию и совершенствованию ОС «Аврора» и рады тому, что программа заработала уже в четырех города России, – сказала руководитель программы бета-тестирования Татьяна Казнова. – Участники программы уже внесли огромный вклад в развитие продуктов и решений компании «Открытая мобильная платформа». А мы планируем развивать как саму программу, так и создавать новые интересные форматы работы для бета-тестеров. Присоединяйтесь к нашему сообществу!».

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