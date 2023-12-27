Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Стороны договорились о совместных действиях, направленных на расширение круга пользователей мобильной ОС «Аврора» и устройств под ее управлением.

Партнерскому каналу Axoft теперь доступна сертифицированная ФСТЭК России отечественная платформа «Аврора Центр», предназначенная для конфигурирования и управления устройствами на ОС «Аврора», Android, Linux с помощью корпоративных политик безопасности и сценариев использования, а также управления мобильными приложениями. Функционал продукта включает в себя возможность централизованного управление парком мобильных устройств, защиту передачи, хранения, удаление данных по запросу, удаленную техническую поддержку, а также корпоративный магазин приложений «Аврора Маркет».

«Сотрудничество с компанией «Открытая мобильная платформа» позволит компании Axoft заместить в портфеле таких ушедших вендоров как Ivanti MobileIron и Microsoft в части решений класса MDM/ EMM (управление инфраструктурой мобильных устройств), а также предложить комплексное решение для партнеров и их заказчиков, состоящее из мобильных устройств на ОС «Аврора», системы управления мобильной инфраструктурой Аврора Центр и широкого спектра прикладного ПО для мобильных устройств», — сказал директор по развитию продуктовых направлений Axoft Сергей Игнатов.

Для достижения общих целей в области информатизации, импортозамещения, продвижения и внедрения решения «Аврора Центр» в организациях компании планируют совместные маркетинговые активности, обмен технологической экспертизой, а также участие в мероприятиях по вопросам развития российских мобильных операционных систем.

«Благодаря сотрудничеству с ведущим российским дистрибьютором программного обеспечения — компанией Axoft мы сможем не только открыть путь к новым заказчикам, но и качественно укрепить и расширить совместную экспертизу в области построения безопасной корпоративной мобильности, — сказал Владимир Иваница, заместитель директора по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа». — Реализуя проекты на основе платформы «Аврора», наши партнеры решают важные рабочие задачи в крупных государственных корпорациях и компаниях корпоративного сектора — там, где особенно необходима собственная мобильная платформа и специальные доверенные решения».

«Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании Цифровизация

***

Axoft — центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, работает на ИT-рынке с 2004 г. Входит в ТОП-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews. Компания обладает широким портфелем, который включает ведущих поставщиков software и hardware, в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. Axoft предлагает развитую и гибкую инфраструктуру сервисов, которая позволяет сопровождать партнеров на протяжении всего жизненного цикла проектов: от выявления первичного спроса, пресейл-поддержки, реализации пилотных проектов, предоставления финансовых инструментов до внедрения решений.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.