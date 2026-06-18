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Стриго Кэпитал Авроид Avroid Tavro
TAVRO — мобильный клиент мессенджера Telegram для ОС «Аврора»
СОБЫТИЯ
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Стриго Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:
|Батанов Эдуард 20 7
|Мельников Алексей 74 3
|Комиссаров Дмитрий 246 2
|Самофеев Илья 6 1
|Николенко Николай 11 1
|Халезов Алексей 6 1
|Шадаев Максут 1202 1
|Эйгес Павел 108 1
|Меньшов Кирилл 138 1
|Никитин Глеб 52 1
|Артемов Сергей 18 1
|Афанасьев Олег 46 1
|Forbes - Форбс 975 1
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