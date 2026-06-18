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Стриго Кэпитал Авроид Avroid Tavro

 TAVRO — мобильный клиент мессенджера Telegram для ОС «Аврора» 

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС 2
31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату 1
19.12.2024 В российском Telegram-клиенте Tavro для ОС «Аврора» появились групповые звонки 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 1
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro 1
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
12.04.2024 Новый релиз мессенджера Tavro для «Авроры» 1
06.03.2024 Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным 1
17.11.2023 За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора» 2
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 2

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Стриго Кэпитал и организации, системы, технологии, персоны:

Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 11
Telegram Group 2867 10
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 414 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 4
Ростелеком 10843 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4849 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5569 2
Dr.Web - Доктор Веб 1292 2
Xiaomi 2180 2
Apple Inc 13043 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 758 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1065 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 76 2
Samsung Electronics 10980 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 1
Huawei 4491 1
ИКС 511 1
Oracle Corporation 7046 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 570 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 84 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 328 1
JetBrains 84 1
KODE - КОДЭ 18 1
Google LLC 12583 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 92 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 34 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2079 3
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 3
Почта России ПАО 2333 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1237 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 903 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3797 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3601 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3561 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5517 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2304 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1494 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 957 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
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