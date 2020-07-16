CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур

CNews опубликовал обзор «Мобильность в бизнесе 2020» , включающий рейтинг CNewsMobile 2019. Суммарная выручка его участников выросла по сравнению с прошлым годом на 52% и приблизилась к ₽9 млрд. Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной.

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Участники рейтинга крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур в 2019 г. заработали на 52% больше, чем годом ранее. Суммарная выручка CNewsMobile 2019 составила ₽8,98 млрд против ₽5,92 млрд в 2018 г. Порог входа в рейтинг увеличился в 2 раза до ₽106 млн.

Тройка лидеров прошлогоднего рейтинга осталась неизменной. На первом месте Redmadrobot с выручкой ₽981 млн. На втором объединенная компания e-Legion & Globus с показателем почти ₽651 млн. Оба лидера специализируются на разработке мобильных приложений для крупного бизнеса и госструктур. На третьем — Agima (₽519 млн), ориентирующаяся на клиентов из розничной и электронной торговли.

CNewsMobile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2019

№ 2019 № 2018 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2019 г., % Рост выручки 2019/2018 г., % 1 1 Redmadrobot Москва 981 583 743 820 80 32,0 2 2 Объединение e-Legion & Globus Москва 650 786 477 398 88 36,3 3 3 Agima Москва 518 764 435 959 100 19,0 4 6 Kode Калининград 481 200 200 600 100 139,9 5 15 Ланит Москва 443 694 145 603 н/д 204,7

Источник: CNews Analytics, 2020

С полным рейтингом можно ознакомиться в обзоре «Мобильность в бизнесе 2020» .

Тенденции рынка

Одной из самых заметных тенденций в области мобильной разработки стало распространение чат-ботов. Конкурентами чат-ботов могут стать цифровые помощники, такие как Siri от Apple, Алиса от «Яндекса» и т.д. Их число, как и функциональные возможности, постоянно растут.

Еще одна тенденция — все большая популярность умных носимых гаджетов: часов, фитнес-браслетов, трекеров и т.д. В ближайшее время они будут интегрированы в различные приложения. Примерно так же обстоят дела и с устройствами интернета вещей.

Не миновала сферу мобильной разработки и мода на применение средств виртуальной и дополненной реальности. В ближайшие годы продолжится развитие электронных платежей с помощью мобильных приложений. А вместе с ними будут расти требования к обеспечению информационной безопасности.

Мобильные сервисы уже сегодня интегрированы с облачными платформами — хранят там данные, выполняют сложные задачи. В 2020 г. этот тренд продолжит развиваться. И, наверное, самые большие ожидания связаны с распространением 5G. Если технология «выстрелит» в 2020 г., мобильным разработчикам придется обновлять свои приложения под новые технологические требования.