«Сидиси» автоматизировала мерчендайзинг GD Group

ГК GD Group, дистрибьютор товаров FMCG в Грузии, перевела автоматизированную систему мерчендайзинга и сбора заказов на решение российской ГК «Сидиси». Автоматизированная система управления мобильной торговлей «Оптимум АСУМТ» внедрена в одном из подразделений компании менее, чем за месяц.

Проект, реализованный белорусским партнером ГК «Сидиси» – компанией «Инфогор», предполагал внедрение серверной системы и мобильных модулей для сбора заказов и мерчендайзинга, а также мобильного приложения «Оптимум супервайзер» в компании GDM (дистрибьютор продуктов питания, входит в GD Group). Решением пользуется 15 сотрудников – супервайзеров, торговых представителей и мерчендайзеров. Следующий этап предполагает масштабирование проекта на все подразделения группы компаний, что предполагает увеличение количества пользователей до 200 человек.

Специалисты компании «Инфогор» и ГК «Сидиси» провели миграцию с другого мобильного приложения для мерчендайзеров на автоматизированную систему управления мобильной торговлей «Оптимум АСУМТ». Специалисты со стороны заказчика интегрировали ее с корпоративной информационной системой «1С 8: Управление торговым предприятием». Как пояснили в GD Group, ранее используемая программа для мобильной торговли не удовлетворяла требованиям отдела продаж по углублению и масштабированию автоматизации бизнес-процессов.

«У торговых представителей не было понимания особенностей спроса в каждой торговой точке, что препятствовало формированию оптимальных заказов. Не было возможности получать оперативные данные о наличии товаров на полках. Кроме того, отсутствовал механизм для контроля работы торговых представителей и соблюдения ими стандартов компании, - рассказал менеджер по работе с корпоративными и VIP-клиентами ГК "Сидиси" Алексей Порманчук. – В результате внедрения "Оптимум АСУМТ" вся команда получила доступ к полной и актуальной информации по динамике продаж и остаткам в торговых точках. Супервайзеры получили возможность контролировать работу торговых представителей в каждом магазине в режиме реального времени».

По его словам, внедрение «Оптимум АСУМТ» позволит сократить время на мерчендайзинг в каждой точке и повысить производительность работы мобильных сотрудников, оптимизировать остатки продукции на складе, снизить операционные издержки компании и увеличить объем продаж.