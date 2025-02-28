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Максименко Сергей



28.02.2025 Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве 1
21.01.2016 Российский рынок SaaS принадлежит молодым ИТ-компаниям 1
06.06.2011 Android забирает у Windows Mobile российский рынок мерчендайзеров 1
30.06.2009 «Большой театр» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия» 1
03.10.2007 «Системные Технологии» обновили «ST – Чикаго» до версии 2.0 2
26.12.2006 "Системные Технологии" анонсируют новую версию "ST – Мобильная торговля 2.10" 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Максименко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ST - Системные технологии 66 4
8280 2
Microsoft Corporation 24684 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1066 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
1С-Рарус 888 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Google LLC 11838 1
Агент Плюс 8 1
Парадигма 152 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 377 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 5
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6295 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2794 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 181 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 1
Google Android устройства-девайсы 728 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 1
Освещение - яркость источника света 684 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5918 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2407 1
Оцифровка - Digitization 4587 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2316 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12255 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 961 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 615 1
Стандартизация - Standardization 2140 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1214 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1082 1
ST - Мобильная Торговля 22 2
Microsoft Azure 1412 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Google Android 14083 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 571 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
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Qsoft amoCRM 109 1
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ELMA 365 Low-code BPM 115 1
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Тропынин Игнат 1 1
Дронов Олег 4 1
Cалов Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6004 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2918 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 395 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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