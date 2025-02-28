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Максименко Сергей
Максименко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ST - Системные технологии 66 4
|1С 8280 2
|Microsoft Corporation 24684 2
|VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1066 1
|Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
|Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
|1С-Рарус 888 1
|СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
|Google LLC 11838 1
|Агент Плюс 8 1
|Парадигма 152 1
|Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 377 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Собин Сергей 1 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Салов Антон 38 1
|Назаров Алексей 71 1
|Репин Родион 2 1
|Тропынин Игнат 1 1
|Дронов Олег 4 1
|Cалов Антон 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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