Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве

Российский разработчик Low-code платформы Elma365 и группа компаний «Системные Технологии» начали сотрудничество в области разработки, внедрения и сопровождения бизнес-приложений на базе технологии Low-code.

Совместная экспертиза позволит в сжатые сроки проверять гипотезы, автоматизировать и роботизировать процессы, а также создавать эффективные корпоративные приложения для FMCG, телекома, DIY, Oil&Gas и других компаний enterprise-сегмента.

Партнерство призвано помочь крупным компаниям значительно снизить временные и финансовые затраты на поиск и запуск профильных ИТ-решений. А также справиться с главными вызовами: адаптироваться под изменения на рынке, избавиться от ручного управления, снизить риски ошибок и обеспечить прозрачность и скорость бизнес-процессов.

На базе Elma365 «Системные Технологии» уже запускают собственные решения для автоматизации и роботизации процессов. Такие решения позволяют заказчикам создавать и изменять бизнес-приложения в сжатые сроки, получить глубокую интеграцию с CRM, ERP, SFA, DMS и другими корпоративными системами, обеспечить прозрачность, контроль, аналитику и управление бизнесом из одного окна.

Три проекта СТ на базе Elma365 с крупнейшими производителями пищевой отрасли признаны успешными, команда готова брать в работу новые задачи. Партнерство Elma и «Системных Технологий» открывает российскому бизнесу доступ к уникальной экспертизе и возможность оцифровать любой процесс на единой платформе, который можно гибко и быстро перестраивать при развитии и масштабировании бизнеса.

«В 2025 г. СТ будет реализовывать еще больше проектов с применением альтернативных методов разработки. Использование low-code/no-code платформ позволит закрывать широкий круг задач из разных областей, порой далеко отстоящих от автоматизации дистрибуции. И мы рады, что сможем помочь нашим клиентам и здесь», — сказал Сергей Максименко, генеральный директор «Системных Технологий».

«Платформы на базе Low-code помогают быстро оцифровывать и перестраивать бизнес-процессы под меняющиеся потребности компании. Этим они выгодно отличаются от “коробочных” продуктов, которые могут закрывать конкретные задачи, но не гарантируют гибкость и скорость доработки и/или адаптации. Использование решений СТ на базе Elma365 позволит нашим заказчикам сократить затраты на разработку, поддерживая непрерывное улучшение бизнеса», — отметил Филипп Коновалов, руководитель портфеля продуктов «Системных Технологий».

«Мы очень рады нашему стратегическому партнерству, которое уже показывает заметные результаты для бизнеса. Надеемся, что в будущем крупных и значимых проектов будет становиться все больше, а синергия экспертизы «Системных Технологий» и возможностей Elma365 даст нашим клиентам исключительно положительный опыт в непростом деле цифровой трансформации», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор и Product owner Elma365.