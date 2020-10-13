На Кировском заводе представили систему мониторинга оборудования «Оптимум ИИ»

На площадке «Кировский завод» прошла практическая конференция «Бережливое производство 4.0». На мероприятии представили программно-аппаратный комплекс «Система мониторинга производственного оборудования Оптимум», предназначенный для повышения эффективности работы оборудования.

Система мониторинга производственного оборудования «Оптимум» разработана с использованием мобильных технологий, промышленного интернета вещей (IIoT), глубокого обучения (искусственного интеллекта). Решение обеспечивает непрерывный мониторинг и анализ работы оборудования на основе показаний установленных на нём датчиков.

Система позволяет контролировать работу оборудования, анализировать его загрузку, фиксировать простои. Данные хранятся в виде простых и понятных отчетов, информация доступна в мобильном приложении на смартфоне.

Решение разработано в «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии». Это совместное предприятие «Кировский завод» и «Институт развития цифровых технологий» (ИРЦЭ), резидента кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Система прошла испытания на предприятиях Кировского завода: в августе 2020 года запущена в промышленную эксплуатацию на предприятиях «Завод «Киров-Энергомаш» и «Объединенные заводы буровой техники им. В. В. Воровского», ранее система мониторинга трансформаторного оборудования была установлена на «Металлургический завод «Петросталь».

«Система мониторинга оборудования на производственных предприятиях помогает получить достоверную информацию о реальной загрузке оборудования. Это дополнительный инструмент не только оперативного управления, но и управления инвестициями, который позволит оптимизировать, по нашему опыту, до 10% инвестиционного бюджета», — отметил Федор Бужов, коммерческий директор «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии».

«Создаваемые программно-аппаратные продукты помогут предприятиям развиваться в рамках концепции бережливого производства: повышать эффективность работы производственных процессов, напрямую влиять на повышение производительности труда», - отметил Хусейн Аз-зари, генеральный директор «ИРЦЭ».