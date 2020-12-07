Система мониторинга оборудования «Оптимум» заработала на ОС «Аврора»

В системе мониторинга производственного оборудования «Оптимум» создана возможность работы с использованием мобильных устройств на операционной системе «Аврора». Это позволит внедрять систему на промышленных предприятиях, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Система мониторинга производственного оборудования «Оптимум» разработана компанией «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии», которая является совместным предприятием «Кировского завода» и резидента фонда «Сколково» «Института развития цифровой экономики» (ИРЦЭ). Учредители развивают программные продукты, направленные на повышение эффективности производственных процессов и росте производительности труда. Вносят активный вклад в реализацию программы импортозамещения, создают технологические решения для предприятий машиностроения на основе СМПО «Оптимум».

Система мониторит два параметра: сколько времени станок работал под нагрузкой и по каким причинам находился в простое. Первый показатель снимается автоматически с помощью токовых датчиков, которые надеваются на фазы приводов станка как клипсы. Датчики передают данные по беспроводному каналу связи. Информацию о причинах простоя вводит оператор станка, используя мобильное приложение.

«Эти два параметра позволяют получить 80% экономического эффекта от внедрения подобного рода систем, — отметил Федор Бужов, коммерческий директор компании «Цифровые интеллектуальные промышленные технологии». — Для внедрения системы не требуется прокладки дополнительных проводов, глубинных изменений процессов, длительного обучения персонала. Целый цех можно подключить к системе мониторинга за несколько дней без дополнительных затрат на инфраструктуру, а первые результаты будут заметны уже через две недели».

Мобильная операционная система «Аврора» для смартфонов и планшетов, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа», имеет сертификаты ФСБ России по уровню защиты информации от несанкционированного доступа класса АК2 и ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты и по 4 уровню доверия. Аврора содержит встроенное средство криптографической защиты информации «Следопыт SSL», сертифицированное ФСБ России по классу КС2. Это значит, что она может использоваться в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и при работе с персональными данными, включая медицинские.

«Первая российская мобильная операционная система «Аврора» позволяет создавать доверенные решения для государственных структур и коммерческих организаций, — сказал Леонид Шварев, директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная платформа». — «Аврора» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и ее использование позволяет минимизировать риски утечки или компрометации информации, которые возможны при использовании мобильных устройств, работающих под управлением ОС, не прошедших сертификацию».

«Управлять эффективностью оборудования можно только ее измерив, — сказал Хусейн Аз-зари, генеральный директор ИРЦЭ. — Информация о реальной загрузке станков и потенциале ее увеличения — источник прибыли без дополнительных инвестиций в производство. СМПО «Оптимум» — это незаменимый инструмент для принятия решений о расширении производственных мощностей, который позволит оптимизировать, по опыту внедрения системы на Кировском заводе, до 10% инвестиционного бюджета. Благодаря интеграции системы с ОС «Аврора», повысить эффективность производственных процессов смогут предприятия из числа объектов КИИ — оборонной, ракетно-космической, металлургической, горнодобывающей, химической промышленности».