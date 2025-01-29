Как организовать корпоративные коммуникации в банке 1

Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам 1

Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1

В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев 1

В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1

Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза 1

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