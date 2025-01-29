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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕАЭС Единый реестр ПО Единый реестр евразийского ПО Евразийский реестр


  • Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО
  • Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО
  • Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
  • Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции

29.01.2025 «Конвертум» и Postgres Pro подтвердили технологическую совместимость 1
21.11.2023 Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС» 1
03.08.2023 Как организовать корпоративные коммуникации в банке 1
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам 1
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии 1
11.02.2021 Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам 1
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 2
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
24.04.2019 В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев 1
10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС 2
09.04.2019 Новые правила: В реестр отечественного ПО будут допускать только продукты с российской техподдержкой 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1
22.12.2017 Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза 1
16.10.2017 ПО из Белоруссии и Казахстана уравняют в правах с российским софтом 2
01.11.2016 Софт из Белоруссии и Казахстана пустят в реестр российского ПО 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

ЕАЭС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9732 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 272 2
Merlion iRU - Деловой офис 307 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 596 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 2
Т8 НТЦ 84 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
Red Hat 1314 2
Autodesk 609 1
Intermech - Интермех НПП 21 1
Huawei 3945 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Microsoft Corporation 24656 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Ред Софт - Red Soft 716 1
Oracle Corporation 6704 1
Новые облачные технологии (НОТ) 447 1
Telegram Group 2014 1
Прогноз 1652 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 24 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Unsplash 811 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 9
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 444 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ГосИнформСистемы 128 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3021 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2712 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 367 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1498 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 456 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1250 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2717 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7899 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2265 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1830 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1082 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4184 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 385 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 2
Nuvia Phoenix 141 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 649 1
Linux OS 9998 1
Rakuten Viber 627 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 522 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 938 1
WhatsApp Messenger 1089 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
Apple iPhone 6 4862 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 52 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 25 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 205 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 56 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 27 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
Носков Константин 236 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Минасян Карине 13 2
Никифоров Николай 1136 2
Мишустин Михаил 682 2
Покровский Иван 118 2
Глазьев Сергей 14 1
Заренин Андрей 47 1
Путин Владимир 3186 1
Легостаева Светлана 84 1
Шадаев Максут 1014 1
Шпак Василий 224 1
Копосов Максим 61 1
Изумрудов Олег 38 1
Богданов Виталий 12 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Александрова Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 14
Казахстан - Республика 5548 8
Армения - Республика 2289 8
Беларусь - Белоруссия 5688 8
Евразия - Евразийский континент 609 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Турция - Турецкая республика 2361 3
Узбекистан - Республика 1735 3
Иран - Исламская Республика Иран 1087 3
Таджикистан - Республика 861 3
Монголия 349 3
Туркмения - Туркменистан 431 3
Тунис - Тунисская Республика 166 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Азия - Азиатский регион 5548 1
Япония 13299 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2883 1
Индия - Bharat 5460 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Европа 21795 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Россия - ПФО - Саратовская область 734 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
Беларусь - Минск 633 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 2
ЕАЭС - Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 9 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2323 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1037 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4013 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2131 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 498 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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