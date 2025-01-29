ЕАЭС Единый реестр ПО Единый реестр евразийского ПО Евразийский реестр
- Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО
- Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО
- Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
- Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции
ЕАЭС и организации, системы, технологии, персоны:
|Носков Константин 236 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Минасян Карине 13 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Мишустин Михаил 682 2
|Покровский Иван 118 2
|Глазьев Сергей 14 1
|Заренин Андрей 47 1
|Путин Владимир 3186 1
|Легостаева Светлана 84 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Шпак Василий 224 1
|Копосов Максим 61 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Богданов Виталий 12 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Александрова Наталья 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.