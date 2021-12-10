Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам

Правительство утвердило законодательные поправки, открывающие доступ к российским госзакупкам электроники из ЕАЭС по сертификатам подтверждения страны происхождения СТ-1. Ранее часть российской отрасли готовящиеся изменения раскритиковала. После их принятия опасения развеялись далеко не у всех.

Дорога для электроники из ЕАЭС открыта

Власти утвердили разработанные Минпромторгом законодательные изменения, открывающие широкий доступ к российским госзакупкам электронике из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию).

Сегодня, 10 декабря 2021 г. на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано подписанное 6 декабря премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление Правительства с этими поправками. Оно внесло изменения в правительственное постановление от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…».

Документ предполагает доступ к рынку закупок госорганов (регулируется 44-ФЗ) для электронной продукции из стран ЕАЭС по сертификату подтверждения страны происхождения СТ-1 (разработан для участников СНГ).

Напомним, 6 декабря 2021 г. (о подписании документа официально тогда известно не было; он существовал на уровне проекта) CNews писал об озабоченности части российской отрасли таким развитием событий. Как рассказал тогда CNews исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, в понимании его организации, нововведения легализуют канал поставок продукции транснациональных корпораций с локализацией финальных сборочных операций в странах ЕАЭС.

Власти открыли дорогу к российским госзакупкам электронике из ЕАЭС по сертификатам СТ-1

При этом в отношении российских разработчиков создаются дискриминационные условия, считают в АРПЭ, которая объединяет «Байкал электроникс», МЦСТ, GS Group, «Атол», Т8, «Миландр», iRu, 3Logic, «Рикор электроникс» и др. В ассоциации уверены, что лежащая в основе СТ-1 сертификация значительно уступает по строгости законодательной системе критериев (приложения к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. №719) для российских компаний,

Поэтому идея АРПЭ заключается в том, что для участия в российских госзакупках компании из стран ЕАЭС должны «подчиниться» нашему регулирующему постановлению: подавать на свою электронику заявки в Торгово-промышленную палату России, проходить через фильтр соответствия Минпромторга и пр.

Позиция Минпромторга

«Минпромторг осведомлен об озабоченности представителей радиоэлектронной отрасли допуском продукции из стран ЕАЭС по сертификату СТ-1, — ранее, 6 декабря 2021 г. заверили CNews представители министерства. — Важно отметить, что до недавнего времени действовало правило "третий лишний", которое допускало возможность формирования заказчиками обоснования невозможности закупки российской продукции. В большинстве случаев такие обоснования носили формальный характер и позволяли заказчикам закупать иностранную электронику. В случае появления на рынке низколокализованной продукции, она будет исключаться из евразийского реестра, соответствующий инструмент предусмотрен 105 решением Евразийской экономической комиссии».

Уже после подписания документа, который вступает в силу с 1 января 2022 г., представители Минпромторга 10 декабря 2021 г. прокомментировали CNews ситуацию более развернуто. Они отметили, что сейчас основанием включения продукции в евразийский реестр промышленных товаров является подтверждение выполнения исчерпывающих условий производственных и технологических операций при производстве промышленного товара, перечень которых утвержден решением совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105.

«Вместе с тем к настоящему времени критерии подтверждения производства радиоэлектронной продукции на территории государств — членов ЕАЭС не утверждены, но разрабатываются и согласовываются государствами», — отмечают собеседники редакции.

Представители министерства подчеркивают, что согласно новым изменениям, закрепить возможность допуска радиоэлектроники к госзакупкам на основании сертификата происхождения продукции по форме СТ-1, предлагается до 30 июня 2022 г. — до создания утвержденного перечня упомянутых критериев.

В Минпромторге добавляют, что в случае системных нарушений по выдаче сертификатов со стороны члена ЕАЭС, российская сторона будет вправе ввести двухлетнее изъятие на допуск радиоэлектронной продукции из этой страны.

Регуляторика может быть доработана

Как сообщил CNews источник на рынке, осведомленный о планах Минпромторга, министерство все же осознает определенные риски для российской отрасли вычислительной техники в связи с появлением нового постановления, поэтому намерено в начале 2022 г. (ориентировочно, к середине февраля) разработать дополнительные законодательные поправки.

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На момент публикации данного материала, представители Минпромторга эти сведения CNews прокомментировать не смогли.

Комментарии рынка

После публикации нового постановления сразу несколько телеграм-каналов стали цитировать реакцию одного из известных представителей рынка. CNewsобратилось к нему за подтверждением авторства, чтобы можно было указать здесь его имя.

«Импортозамещению в микроэлектронике положен окончательный конец, — считает автор. — Документ опубликован примерно час назад. Никаких обсуждений, никаких официальных публикаций проекта документа не было. Это постановление "протащили" в обход всех процедур. Видимо очень спешили. Как вы понимаете, СТ-1 в Киргизии можно получить за полкило апельсинов».

С такой оценкой произошедшего в разговоре с CNews согласился гендиректор омского «Промобита» — одного из немногих разработчиков СХД на российских процессорах Максим Копосов.

Некоторые участники рынка обратили внимание на то, что в новом документе упоминается «совокупное количество баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории России», в то время как многострадальная балльная система (изменения к правительственному постановлению №719) пока не принята. В их понимании, это также свидетельствует о спешке законотворцев.

На этом фоне АНО «Вычислительная техника» (учредителями выступают «Аквариус», iRu, «Депо», «Крафтвэй», Yadro и др.) и предположительно АНО «Телекоммуникационные технологии» (учредители — «Элемент», концерн «Созвездие» и структура «Ростелекома») никакого беспокойства не проявляют.

Как сообщила CNews гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева, и ее, и вторая из упомянутых организаций, а также «другие отраслевые консорциумы в ходе совещания с регулятором получили исчерпывающую информацию по вопросу предоставления преференций продукции из стран ЕАЭС и взаимодействию с рабочими органами ЕАЭС».

«Отраслевыми консорциумами совместно с регулятором был сформирован план мероприятий, направленный на конструктивное взаимодействие со странами ЕАЭС и максимальную защиту рынка от недобросовестных игроков», — добавила Легостаева.