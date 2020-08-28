Министр ЕЭК назвал систему поиска «Работа без границ» кандидатом в сервисы ГИС учета трудовой миграции

Министр ЕЭК Гегам Варданян заявил, что система поиска «Работа без границ» может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции. В результате запуска проекта расширятся условия и возможности рынка труда на пространстве ЕАЭС.

На заседании коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян представил отчет о реализации проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ», реализующийся в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

В рамках доклада министр особо отметил скорость реализации проекта. В частности, с момента его старта выполнены все организационные мероприятия, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах Союза, а сегодня проходит опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов.

«В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы, мы отработали со странами Союза все замечания и предложения в полном объеме. Проект Унифицированная система поиска «Работа без границ» при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции», - сказал Гегам Варданян.

В результате запуска системы расширятся условия рынка труда. Так для граждан Союза появятся новые возможности для трудоустройства как на территории своей страны, так и стран «пятерки»; для работодателей – расширение перечня площадок для поиска персонала; для государств-членов - внедрение современных и эффективных цифровых инструментов для развития рынка труда ЕАЭС.