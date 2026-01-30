Разделы

Шевелев Александр


СОБЫТИЯ


30.01.2026 Диалоговый ИИ для здравоохранения: белгородские врачи о результатах запуска 1
13.06.2024 Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа» 1
06.06.2024 «Северсталь» и VK стали партнерами в цифровизации кадровых процессов 1
20.12.2022 В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет 1
28.04.2020 «Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA 1
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества 1
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества 1
21.03.2019 «Северсталь» предложила голодным стартапам поработать бесплатно 1

GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 3
Google LLC 12319 1
Северсталь Инфоком 94 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 411 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
SAP SE 5454 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14510 1
ANSYS 88 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4578 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 442 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 7
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 44 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 89 1
Газпром нефть 676 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 315 1
IKEA - ИКЕА 163 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12992 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73662 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1553 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7325 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 478 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1016 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
АСУ ТП - ОАСУ ТП - Открытая АСУ ТП - открытая автоматизированная система управления технологическим процессом 14 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18549 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 904 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1452 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4119 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3738 1
VK HR Tek 56 1
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
Google Android 14780 1
Apple iOS 8305 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Шухов Замир 6 3
Леонтович Алексей 33 1
Белышев Андрей 4 1
Ritter Agnes - Риттер Агнес 1 1
Рахманов Алексей 6 1
Книгин Михаил 26 1
Карташов Александр 1 1
Мишустин Михаил 750 1
Гонтарев Павел 113 1
Лихачев Алексей 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 158034 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46024 1
Беларусь - Белоруссия 6067 1
Германия - Федеративная Республика 12954 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 268 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Материаловедение - Materials Science 192 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1776 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6683 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3202 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Ведомости 1282 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 427 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 1
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
