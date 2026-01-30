Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шевелев Александр
СОБЫТИЯ
Шевелев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK HR Tek 56 1
|Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
|Google Android 14780 1
|Apple iOS 8305 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
|SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
|Шухов Замир 6 3
|Леонтович Алексей 33 1
|Белышев Андрей 4 1
|Ritter Agnes - Риттер Агнес 1 1
|Рахманов Алексей 6 1
|Книгин Михаил 26 1
|Карташов Александр 1 1
|Мишустин Михаил 750 1
|Гонтарев Павел 113 1
|Лихачев Алексей 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415944, в очереди разбора - 727667.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.