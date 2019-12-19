«Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества

«Северсталь», одна из крупнейших вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний, подвела итоги работы первой волны акселератора SteelTech, реализуемого совместно с Global Venture Alliance (GVA). Это первый в России полномасштабный промышленный акселератор для стартапов в металлургической отрасли.

Основной задачей акселератора был поиск инновационных решений в промышленной сфере и их успешная интеграция в производственный цикл компании. При разработке программы акселерации была учтена специфика металлургического производства, которая требует иного подхода, чем в акселераторах в сфере ИТ, FinTech или других, поскольку сложность и сроки проверки и пилотирования решений намного выше.

Заявки на участие подали более 200 стартапов из разных регионов России. 53 самых перспективных стартапа прошли в этап онлайн-предакселератора, где получили дополнительные знания, провели CusDev (тестирование идеи или прототипа на потенциальном потребителе), собрали обратную связь по проекту от непосредственных бизнес-заказчиков. Из них десять команд прошли в очный этап акселератора, где проверяли гипотезы и запускали пилотные проекты на базе профильных подразделений «Северстали». В финальном Demo Day акселератора приняли участие восемь стартапов, а также четыре команды из корпоративной акселерационной программы Severstal SteelTech Lab. 18 декабря они защитили свои проекты перед руководством «Северстали». С девятью проектами сотрудничество будет продолжено.

Одна из представленных идей – экологичное решение по разделению, очистке и утилизации смазочно-охлаждающих жидкостей. Внедрение предлагаемых коагулянтов улучшит качества очистки сточных вод и уменьшит объем вывозимых на захоронение жидких отходов в семь раз. Следующий проект – проектный комплекс по предиктивной аналитике для прогнозирования отказов оборудования и повышения эффективности производства. Его внедрение позволит разработать первую в России модель цифрового двойника с использованием физических и статистических методов моделирования. Также участники презентовали комплексное решение по внедрению измерительных систем, стартап по производству базальтовой ваты, систему прогнозирования отказов оборудования по звуку и другие инновационные решения.

«Итоги первой волны акселератора оказались для нас удачными и вдохновляющими. Мы рады, что инновационные команды откликнулись на наше приглашение и предложили свои идеи. Многие гипотезы успешно прошли проверку, получили подтверждение ожиданий, некоторые – даже превысили их. Это еще раз доказывает, что новые технологии востребованы не только в сфере ИТ, но и в промышленности. В скором времени мы запустим вторую волну акселерационной программы. Акселератор SteelTech – это лишь один из инструментов открытых инноваций, которые использует "Северсталь". Мы активно инвестируем в новые разработки и реализовываем их на наших производственных площадках. Так, в этом году мы направили около $40 млн на проекты нашего венчурного фонда и R&D. Некоторые из представленных сегодня идей также будут использованы для решения актуальных бизнес-задач», – сказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

«Первый SteelTech Accelerator стал очень интересным опытом работы с металлургическим гигантом. Мы очень рады, что это была компания "Северсталь", потому что вовлеченность команды со стороны компании была максимальной. Коллеги поставили акселератор в высокий приоритет и уделяли ему много времени и ресурсов. Стартапы активно взаимодействовали с внутренними специалистами, экспертами и топ-менеджментом. Большинство инноваций, которые пришли в первый акселератор – инкрементальные, способные изменить текущий бизнес, процессы и продукты, улучшить их. В дальнейшем акселератор потребует усиления R&D составляющей, совместной разработки прорывных продуктов между стартапом и большой корпорацией», – отметил генеральный директор GVA Замир Шухов.

Акселерационная программа реализуется при поддержке опорного вуза отрасли НИТУ МИСиС, ведущего учебно-научного центра страны по подготовке специалистов в области металлургии и материаловедения.