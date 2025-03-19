Российский системный интегратор за год заработал 4,2 миллиарда, подняв выручку более чем в два раза

В 2024 г. компания «Кит-системс» продемонстрировала значительный рост выручки, которая составила 4,26 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом, когда выручка составляла 2 млрд руб., рост составил 111%.



Финансовые итоги компании в 2024 г.

Как стало известно CNews, по тогам 2024 г. выручка системного интегратора «Кит-системс» составила 4,26 млрд руб. Это на 111% больше, чем в предыдущем году, когда общая выручка компании составляла 2 млрд руб. Об этом изданию сообщили представители компании.

При этом, штатная численность сотрудников также выросла чуть более чем в полтора раза: с 95 до 160 человек.

«Кит-системс» — системный интегратор, который предлагает комплексные инфраструктурные решения для автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

© valphoto / Фотобанк Фотодженика Выручка «Кит-системс» за год увеличилась до 4,2 миллиардов

В продуктовом портфеле компании — серверное оборудование и системы хранения данных, профессиональные интерактивные панели и многофункциональные терминалы, компьютеры, моноблоки, ноутбуки и мониторы.

Подробнее про компанию

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус» компания была создана в 2017 г. За все время существования «Кит-системс» участвовала в 18 государственных закупках из которых 13 закончились заключением контракта.

Самый крупный по сумме контракт компания заключила в феврале 2025 г. с Федеральным государственным бюджетным Образовательным учреждением Высшего Образования «Мирэа — Российский Технологический Университет». Начальная сумма контракта — 62,9 млн руб. Организация поставляет университету коммутаторы Eltex MES2428B, это оборудование позволяет настраивать режимы работы интерфейсов, протоколов, виртуальных локальных сетей и других параметров.

Выручка российских ИТ-компаний растет

Стоит упомянуть, что за 2024 г. выручка выросла у многих ИТ-компаний. Так, в конце февраля 2025 г. CNews писал, что «Яндекс» за год заработал более 1 трлн руб., что было для компании впервые. В процентах рост выручки составил 37% за год.

Чистая прибыль также значительно выросла, увеличившись на 94% и достигнув 100,9 млрд руб.

В конце ноября 2024 г. VK Tech сообщили CNews, что по итогам девяти месяцев 2024 г. выросла на 60,1% и достигла 7,7 млрд руб.

Увеличение дохода компании-разработчика корпоративного программного обеспечения обусловлено ростом показателей облачных сервисов платформы VK Cloud на 70,4% по сравнению с предыдущим годом и коммуникационных решений VK WorkSpace, чья выручка увеличилась на 117,5% за аналогичный период.

По информации, предоставленной CNews представителями VK, анализ проводился по всем направлениям деятельности VK Tech, включая облачные платформы, сервисы для работы с данными, платформу для корпоративных коммуникаций, решения в области управления персоналом и финансовые сервисы.