Выручка федерального ИТ-интегратора за год выросла на сотни миллионов

Выручка федерального ИТ-интегратора ГК «Компьютеры и сети» с 2023 г. выросла на 7,6% и составила 3,17 млрд руб.



Рост доходов

Как стало известно CNews, В 2024 г. выручка федерального ИТ-интегратора ГК «Компьютеры и сети» выросла на 7,6% и составила 3,17 млрд руб. В 2023 г. этот показатель составлял 2,9 млрд руб. Об этом изданию сообщили представители компании.

Штат организации также увеличился. За период с 2023 по 2024 гг. количество сотрудников выросло на 13 человек: с 239 до 252.

О компании

ГК «Компьютеры и сети» — федеральный системный интегратор полного цикла; 20 лет на российском рынке ИТ-технологий. География проектов компании охватывает всю территорию России. Подразделения компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.

Ivan-chirko, GoodFon.ru Выручка компании «Компьютеры и сети» выросла на 7,6%

Направления деятельности компании: поставка, настройка и сервисное обслуживание оборудования, импортозамещение, проектирование и реализация мультимедийных проектов, обеспечение информационной безопасности, автоматизация бизнес-процессов на продуктах «1С».

Согласно базе данных сервиса «Контур.Фокус», с 2011 г. «Компьютеры и сети» участвовали более чем 2900 госзакупках. Из них компания успешно заключила контракты 1468 раз.

Самый крупный по сумме государственный контракт организация заключила с новосибирским подразделением Минцифры. «Компьютеры и сети» оказывали услуги по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области. Сумма контракта — 394,7 млн руб. Однако, как указано в базе «Контур.Фокуса» исполнение контракта было прекращено досрочно.

Второй по сумме госконтракт, на сумму в 220 млн руб., компания заключила с «Центром Информационных Технологий Новосибирской Области». «Компьютеры и сети» оказывали услуги по расширению программно-аппаратного комплекса центра обработки данных Правительства области.

Финансовые результаты других компаний

Помимо «Компьютеров и сетей», CNews писал и о финансовых результатах других ИТ-компаний. Так, в 2024 г. выручка компании «Кит-системс», занимающейся системной интеграцией, достигла 4,26 млрд руб. Это на 111% больше, чем в предыдущем году, когда общая выручка компании составляла 2 млрд руб.



А годовая выручка российской компании по управлению цифровыми рисками BI.Zone за 2024 г. наоборот снизилась на 6,5% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 21,3 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 22,8 млрд руб.

