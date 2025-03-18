Крупный ИБ-разработчик потерял полтора миллиарда выручки за прошлый год

В 2024 г. выручка компании BI.Zone сократилась на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. А штат компании вырос на 200 человек — с 1000 до 1200 сотрудников.



Снижение выручки

Как стало известно CNews, годовая выручка российской компании по управлению цифровыми рисками BI.Zone за 2024 г. снизилась на 6,5% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 21,3 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 22,8 млрд руб. Об этом изданию сообщили представители компании.

В то же время, за рассматриваемый период штат компании увеличился на двести человек — с 1000 до 1200.

Стоит упомянуть, что в 2022 г. выручка компании составила 7,5 млрд руб., согласно данным сервиса «Контур.Фокус».

О компании

BI.Zone — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Выручка BI.Zone за 2024 г. упала на полтора миллиарда

Согласно данным «Контур.Фокуса», компания была зарегистрирована в 2016 г. За свою историю BI.Zone успешно заключила 17 госконтрактов.

Самый крупный по сумме был подписан в 2022 г. с Минцифры. Организация поставляла министерству вычислительные мощности для государственной единой облачной платформы в целях размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов исполнительной власти России.

Однако, как указано в «Контур.Фокусе», исполнение контракта было прекращено досрочно.

Из других подписанных госконтрактов известно, что BI.Zone сотрудничала, по мимо Минцифры, со Сбербанком, Министерством внутренних дел России, Ростелекомом и другими организациями.

Выручка ИБ компаний растет

По данным рейтинга CNews Security, в 2023 г. выручка 100 крупнейших российских поставщиков решений в сфере информационной безопасности увеличилась на 30,7% и достигла 361 млрд руб.

При этом наблюдается усиление концентрации рынка в руках крупных поставщиков: на долю топ-30 компаний пришлось 84% всей выручки участников исследования (304,9 млрд руб.), тогда как годом ранее на тридцатку лидеров приходилось 82% выручки.

Также выросло количество крупных ИБ-компаний с оборотом более 1 млрд руб.: с 48 до 51.

Уже много лет лидером рейтинга остается «Лаборатория Касперского», которая в 2023 г. заработала 47,7 млрд руб. (рост на 31%, учитывается выручка только от российского юридического лица без зарубежных представительств).

На второе место поднялась компания «Газинформсервис», которая увеличила свой оборот более чем в два раза (40,8 млрд руб., рост на 116,6%).

Третье место сохранил за собой Softline (34,2 млрд руб., рост на 46,1%), а на четвертое место поднялась компания Positive Technologies (22,6 млрд руб., рост на 61,8%).