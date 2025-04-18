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Гусеналиев Вадим



18.04.2025 «Кит-системс» расширяет сотрудничество с Qtech 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гусеналиев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 8 1
Qtech - Кьютэк 177 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10902 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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