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«Кит-системс» объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»

Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании «Аладдин Р.Д.». В рамках сотрудничества интегратор будет применять все решения вендора в проектах внедрения и масштабирования систем ИБ, а также поставлять их самостоятельно.

«Аладдин Р.Д.» – российский разработчик и производитель ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры и защиты информационных активов бизнеса. Подписание партнерского соглашения состоялось в рамках реализации стратегии развития направления «Информационная безопасность» компании «Кит-системс», в частности, для расширения вендорского портфеля и планирования ряда проектов на 2025-2026 гг.

Интегратор предложит заказчикам современные и надежные решения в области аутентификации и защиты данных, разработанные с учетом специфики российского законодательства в области ИБ. Для этого будут применяться флагманские продукты «Аладдин Р.Д.»: персональные средства строгой аутентификации и электронной подписи JaCarta, комплекс средств шифрования информации Secret Disk, система управления и учёта средств аутентификации и электронной подписи JaCarta Management System. Штат «Кит-системс» пополнился несколькими сертифицированными вендором инженерами и включает специалистов по продуктам, технологиям, проектированию, сервису и технической поддержке систем ИБ на базе его разработок.

Решения «Алладин Р.Д.» совместимы с отечественными операционными системами Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и другими. Наличие сертификатов ФСБ и ФСТЭК России подтверждает соответствие продуктов компании требованиям регуляторов и авторизует их применение в госструктурах и компаниях с государственным участием. Все продукты вендора зарегистрированы в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.

«Требования законодательства и отраслевые регуляторы заставляют бизнес и госсектор выстраивать эшелонированные системы ИБ. В этой связи мы продолжаем усиливать позиции в сфере доступных и эффективных решений информационной безопасности, – отметила Юлия Петрова, заместитель генерального директора, директор по корпоративному управлению компании «Кит-системс». – Объединив экспертизу одного из ключевых российских разработчиков средств аутентификации и защиты конфиденциальных данных с практическим опытом интегратора по их внедрению, мы откроем заказчикам новые возможности создания высокозащищенных и надежных решений, соответствующих законодательным нормам и растущей сложности задач в области обработки и защиты данных».

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