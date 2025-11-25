«Кит-системс» оснастил учебные аудитории всех кампусов РТУ МИРЭА в Москве

Системный интегратор «Кит-системс» масштабировал парк клиентского оборудования «МИРЭА – Российского технологического университета». В аудиториях шести московских учебных корпусов ВУЗа оборудовано 1,97 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ). Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

Инженеры и presale-эксперты интегратора изучили требования применяемого в учебном процессе программного обеспечения к аппаратной части рабочих станций. В результате был выработаны рекомендации к организации рабочих мест, составлены спецификации, включающие набор технических требований к решениям. На основании полученных данных было предложено решение, соответствующее требованиям на базе АРМ RDW Compact 23UA-06, включенных в Реестр Минпромторга России (номер реестровой записи: 10489842). Все оборудование сопровождается трехлетней гарантией производителя.

Данное решение выполнено в компактном форм-факторе, занимающем минимум пространства рабочего стола, и построено на базе шестиядерного Intel Core i5 12500. Встроенный графический контроллер обеспечивает отображение графической информации, а интегрированный звуковой контроллер позволяет работать с аудио-видео контентом без дополнительного звукового оборудования. Устройство соответствует стандарту ГОСТ 21552-84 и ТУ 4013-003-91461178-2020, что подтверждает его сертификацию и качество сборки. RDW Compact 23UA-06 имеет код по ОКПД 2 26.20.15, что обозначает его принадлежность к классу цифровых вычислительных машин. Решение широко востребовано университетами за счет модульного конструктива и следующей из него высокой ремонтопригодности.

Поставщик определялся на основании открытого тендера, участниками которого стали ведущие российские производители и поставщики компьютерной техники. Наряду с ценовыми условиями заявок конкурсная комиссия оценивала опыт реализации кандидатами аналогичных поставок для научных и образовательных учреждений и соответствие решения техническим требованиям. Компания «Кит-системс», предложившая лучшие и наиболее квалификационно-обоснованные условия реализации проекта, была признана победителем и получила право заключения государственного контракта.

«Работа с академическим сообществом – одно из наших стратегических направлений, а перевод образовательной, исследовательской и прикладной деятельности ВУЗов на импортонезависимые рельсы – непрекращающийся тренд последних лет, - сказал Куликов Максим, директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании «Кит-системс». – Комплексное оснащение современной технологической базой всех шести московских кампусов РТУ МИРЭА мы рассматриваем как достойный вклад в подготовку новых поколений специалистов, которым предстоит развивать научный потенциал нашей страны».