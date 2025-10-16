«Кит-системс» модернизировала систему управления производственными процессами «Метровагонмаша»

Системный интегратор «Кит-системс» модернизировал мультимедийный комплекс системы управления производственными технологическими сборочными линиями «Метровагонмаша», предприятия, работающего в области транспортного машиностроения.

Эффективность применения механизмов эталонной линии «Метровагонмаш» отслеживается с помощью программного обеспечения – модуля управления производственными технологическими сборочными линиями (УПТСЛ). Система обеспечивает формирование сменно-суточных заданий работницам цеха, контроль их выполнения, а также управление поставками комплектации и оперативный контроль за такими показателями эталонной линии как ритмичность, выполнение планов производства, обеспеченность деталями и персоналом.

Данные оперативного учета УПТСЛ в реальном времени выводятся на мультиэкранную систему визуализации, установленную в одном из производственных цехов предприятия. Практика показала, что действующая система не в полной мере отвечает требованиям в отношении яркости и контрастности изображения, а также углов обзора. В этой связи потребовалась ее замена на более контрастную, с антибликовым покрытием. Подрядчиком был выбран системный интегратор «Кит-системс», ранее реализовавший ряд масштабных проектов по заказу «Метровагонмаша». Специалисты интегратора произвели ряд замеров освещенности производственного цеха предприятия и выработали набор требований к новому решению. В результате была разработана мультимедийная система на базе LED-дисплеев P1.8 размером 960х480 мм.

В рамках проекта был выполнен подбор, поставка и монтаж решения в оригинальном шасси, его подключение к действующей системе питания и видеоконтроллеру. Для сокращения стоимости проекта новые кабели были проложены в существующей кабельной линии предприятия. Включенный в состав решения матричный HDMI 2.0-коммутатор Cypress 8х8 обеспечивает вывод изображения с различных источников сигнала. Выполнены пуско-наладочные работы и тестирование информационного дисплея в различных режимах эксплуатации. Заказчику передан полный комплект исполнительной документации, включая структурную схему размещения оборудования и кабельный журнал.

«Комплексное применение современных цифровых инструментов на производстве позволяет повысить качество выпускаемой продукции, снизить ее себестоимость, обеспечить своевременность поставок и соответствие стандартам охраны труда. Поэтому столь важно обеспечить своевременную визуализацию и легкое восприятие сотрудниками учетных данных, – отметил Сергей Углицких, начальник управления по информационным технологиям «Метровагонмаша». – Модернизация, выполненная командой «Кит-системс», позволила нам в полной мере решить эту задачу, открыв новые возможности дальнейшего развития цифровых сервисов».