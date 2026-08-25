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Пензадизельмаш Пензенский дизельный завод

Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод

СОБЫТИЯ

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25.08.2026 «Кит-системс» модернизировал IP-АТС предприятия «Пензадизельмаш» 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пензадизельмаш и организации, системы, технологии, персоны:

ТМХ - Рейлкомп 1 1
SAP SE 5605 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1356 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
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НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 1
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Центросвармаш 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
ТМХ - ОЭВРЗ - Октябрьский электровагоноремонтный завод 1 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14823 1
Нидерланды 3753 1
Экономический эффект 1360 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
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