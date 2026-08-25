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Пензадизельмаш Пензенский дизельный завод
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.08.2026
|«Кит-системс» модернизировал IP-АТС предприятия «Пензадизельмаш» 1
|25.05.2018
|Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Пензадизельмаш и организации, системы, технологии, персоны:
|ТМХ - Рейлкомп 1 1
|SAP SE 5605 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1356 1
|SAP CIS - САП СНГ 868 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
|Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
|Касимов Денис 23 1
|Лисин Денис 4 1
|Белинский Алексей 7 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Мешалкин Алексей 1 1
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Парменова Наталия 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.