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ТМХ ОЭВРЗ Октябрьский электровагоноремонтный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.04.2026 «Кит-системс» модернизировала конференц-зал Октябрьского электровагоноремонтного завода 2
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ТМХ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5633 1
ATEN International 23 1
Lumien - Люмьен Россия 12 1
ТМХ - Рейлкомп 1 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 35 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 53 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1374 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 1
ТМХ Аргентина 1 1
Пензадизельмаш - Пензенский дизельный завод 2 1
Telesino Limited - Телесино Лимитед 1 1
ТМХ - Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 6 1
ТМХ - БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Центросвармаш 1 1
МТЗ Трансмаш 24 1
ТМХ - Трансконвертер 2 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 2
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5949 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6487 1
Smart Factory - цифровой завод - умный завод - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 35 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 489 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 417 1
PTZ - Pan-tilt-zoom - камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 133 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 329 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13400 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1720 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3896 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 6 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1393 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 89 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
Шакиров Руслан 3 1
Молчанов Дмитрий 3 1
Мешалкин Алексей 1 1
Леонтович Алексей 33 1
Шляпкин Евгений 15 1
Лисин Денис 4 1
Касимов Денис 23 1
Парменова Наталия 63 1
Белинский Алексей 7 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3521 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 1
Нидерланды 3778 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 1
Экономический эффект 1416 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2758 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6647 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4499 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5864 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
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