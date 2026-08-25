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Avaya J серия телефонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 «Кит-системс» модернизировал IP-АТС предприятия «Пензадизельмаш» 1
14.03.2019 Avaya представит новые решения для контакт-центров 2
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Avaya J и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 3
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1745 2
SIP - Open SIP - OpenSIPS 8 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7739 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2747 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3602 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24508 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5883 1
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 74 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5924 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 917 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4365 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7157 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9946 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1088 1
Avaya L100 - серия гарнитур 16 2
Avaya AcousticEdge 2 2
Avaya Open SIP 8 2
Avaya Essential Experience J 3 2
Avaya Desktop Experience - Avaya Agent Desktop for Enterprise - Avaya Desktop Wallboard 12 1
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 14 1
Avaya Vantage 18 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
Avaya DES - Avaya Device Enrollment Service 1 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 19 1
Google Android 15287 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5797 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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