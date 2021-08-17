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Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири

Новая зона доступности облака Dataline появится на базе дата-центра «Ростелеком-ЦОД» в Новосибирске. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера.

Теперь клиенты дата-центра в Новосибирске смогут воспользоваться виртуальными ресурсами отказоустойчивого облака на базе VMware для размещения критически важных для бизнеса приложений и данных. Таким образом, новая зона доступности расширяет географию облака Dataline до пяти площадок, включая Nord и Ost в Москве, дата-центр в Санкт-Петербурге и мегаЦОД «Удомля» в Тверской области.

Помимо инфраструктуры как сервис (IaaS), на площадке в Новосибирске будет доступен широкий набор баз данных, предоставляемых по модели DBaaS, и готовые управляемые кластеры Kubernetes для работы с контейнерами. Компании также смогут использовать новый кластер в качестве резервной площадки, чтобы оперативно восстанавливать работоспособность ИТ-систем в случае аварий на основной локации. Для этих целей заказчикам доступны услуги резервного копирования виртуальных машин на базе решения Veeam Cloud Connect и послеаварийного восстановления (DRaaS) VMware vCloud Availability. Эти решения позволят минимизировать простой ИТ-сервисов клиентов и восстановить их доступность за считанные минуты.

«Благодаря возможностям федеральной сети дата-центров «Ростелеком-ЦОД» география облака Dataline существенно расширилась за последний год, охватив новые региональные площадки. В совокупности с налаженной связностью между площадками это даст возможность клиентам быстро подключаться к нашим сервисам по всей стране. Компании также смогут создавать геораспределенные решения для резервирования своих систем и работы рядом со своими заказчиками», — отметил Юрий Самойлов, первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор Dataline.

Дата-центр «Ростелеком-ЦОД» в Новосибирске был запущен в начале 2021 г. Емкость площадки составляет 304 стойко-места, а мощность – 3 МВт. По уровню надежности ЦОД соответствует стандарту Tier III. В кластере также задействовано новое решение виртуализации сетей NSX-T от VMware, благодаря которому клиенты дата-центра получат надежную среду передачи данных.

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