Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и направленных атак: некорректных настроек безопасности, SQL-инъекций, межсайтовых сценариев, ботнет-, DDoS-атак и прочего.

Web Application Firewall работает на уровне прикладных сетевых протоколов (HTTPS, HTTP, FTP, DNS, SMTP). Это позволяет анализировать поведение каждого пользователя в рамках сессии работы с веб-приложением, точно идентифицировать и подавлять атаки.

Сервис Web Application Firewal разработан для защиты критичных для бизнеса веб-приложений: интернет-магазинов, платежных систем, компаний с программами лояльности, CRM- и ERP-систем. Он поможет предотвратить недоступность ресурсов и защитит данные.

Также сервис Web Application Firewall сертифицирован по стандарту PCI DSS, что упростит выполнение требований стандарта к конечной системе в части защиты приложений от атак.

Перед подключением к сервису Web Application Firewall веб-приложение сканируется на предмет уязвимостей с помощью сканера Qualys. На основе полученных данных настраиваются индивидуальные политики защиты веб-приложения. Далее все запросы к приложению проверяются на соответствие политикам, и, в случае нелегитимности обращений, атаки блокируются. Клиентам сервиса предоставляется детальный отчет с информацией по зафиксированным и отраженным атакам.

Детальный SLA гарантирует круглосуточную техническую поддержку сервиса, время реагирования на инцидент в течение 15 минут и подавление нетиповых атак менее чем за час. У клиентов есть возможность бесплатно протестировать сервис в течение 1 месяца.



Другие материалы рубрики

«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта

Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

«Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа»

ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника