Dataline запустила облачный Active Directory

Dataline предложит клиентам службу каталогов Active Directory для организации единого входа в ИТ-системы как облачный сервис (ADaaS).

Облачная модель предоставления Active Directory помогает компаниям оптимизировать затраты на администрирование и покупку лицензий. Решение позволяет бизнесу получить готовый AD как в качестве основного, так и в виде резервного для уже имеющегося корпоративного Active Directory.

Организации, у которых нет собственной службы Active Directory, с помощью ADaaS cмогут создать общую базу учетных записей пользователей, политики управления рабочими компьютерами и доступом, а также организовать единый вход персонала во все корпоративные сервисы: от рабочего ноутбука до почты и внутреннего портала.

Бизнес с имеющимся Active Directory может использовать ADaaS от Dataline в качестве резерва для существующей службы каталогов. Решение интегрируется с AD компании и может быть задействовано для организации единого входа в облачные сервисы Dataline, например, виртуальные рабочие столы (VDI), облачный диск, корпоративная почта и другие.

ADaaS обеспечивает отказоустойчивость системы благодаря тому, что задействует как минимум два контроллера доменов. Кроме того, в сервисе доступна опция построения географически распределенного Active Directory на базе двух площадок Dataline.

«Используя наш сервис Active Directory в облаке, компании получают готовый инструмент для хранения и удобного управления учетными данными пользователей и объектов организации. А сотрудники смогут комфортно использовать любые корпоративные сервисы с помощью единой аутентификации», — отметил Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов Dataline.