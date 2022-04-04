Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine

KMS Lighthouse – решение последнего поколения в области управления знаниями, нацеленное на повышение эффективности внешних коммуникаций и внутрикорпоративных взаимодействий. Доступное в облаках ведущих российских провайдеров, оно позволит компаниям ускорить внедрение новых бизнес-процессов и адаптацию к меняющимся условиям рынка. Также существует возможность гибридного варианта использования, при котором часть информации размещается в облаке, а часть – на собственных серверах компании. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Система управления знаниями KMS Lighthouse особенно часто применяется в банковском секторе, телеком-операторах, туристической сфере, страховании, ритейле, контакт-центрах и многих других областях. Ожидается, что облачная версия также будет эффективна для обучения чат-ботов выдачи релевантных ответов на клиентские запросы, особенно в специализированных областях со сложной терминологией, таких как фармацевтика и медицина. Решение разрабатывается в России, в центрах разработки DIS Group в Иркутске и Санкт-Петербурге.

«На протяжении двух лет спрос на облачные решения вырос, по разным оценкам, более чем на 20%. Одновременно с этим стремительно меняющаяся конъюнктура рынка выводит на передний план эффективную коммуникацию с клиентами и оптимизацию внутренних процессов. Вместе с коллегами из Yandex.Cloud и DataLine мы рады предложить российскому бизнесу решение, которое позволит сосредоточиться на этих стратегически важных вопросах, а поддержание ИТ-инфраструктуры делегировать DIS Group и облачным провайдерам», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Решение о выводе на российский рынок облачной версии KMS Lighthouse обусловлено, в числе прочего, сокращением поставок серверного оборудования, с которым компании впервые столкнулись в начале пандемии. Это, а также растущие издержки на поддержание собственной ИТ-инфраструктуры, подталкивает бизнес к переходу на облачные решения для размещения информационных ресурсов и приложений на внешних серверных мощностях. Партнерство DIS Group и основных российских облачных провайдеров позволит дать компаниям доступ к готовой инфраструктуре и прикладному программному обеспечению. Другие сервисы провайдеров также могут быть использованы для расширения функциональности бизнес-решений.

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DIS Group – компания, предлагающая решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации на базе ведущих технологий, а также осуществляющая консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям.

Yandex.Cloud – универсальная облачная платформа, предоставляющая крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

DataLine – провайдер облачных сервисов на базе собственных дата-центров TIER III, помогающий коммерческим компаниям и государственным организациям строить надежную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру.