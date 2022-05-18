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Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes

Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes. Теперь решение работает на базе конвергентной архитектуры, а в новой панели самообслуживания создать кластер можно за 120 секунд.

В основе обновленного сервиса конвергентная архитектура: для хранения данных используются не отдельные СХД, а локальные диски серверов. Доступное всем участникам кластера хранилище построено на базе технологии All-Flash — с применением только SSD.

Новое конвергентное хранилище позволяет добиться еще более высоких показателей производительности кластеров Kubernetes — показатель количества операций ввода/вывода в секунду (IOPS) вырос на 124%, а также снизилось минимальное время доступа к данным. При этом архитектура сервиса также обеспечивает отказоустойчивость за счет полного дублирования данных виртуальных машин на соседних серверах кластера.

Вместе с обновленной архитектурой клиентам сервиса станет доступна и новая панель самообслуживания. С помощью нее пользователи могут создать кластер Kubernetes с нужными параметрами за два шага, а время развертывания составит не более 120 секунд. Панель позволяет удалять и пересоздавать кластеры, менять их конфигурацию, объединять их в группы и отслеживать утилизацию ресурсов на разных площадках.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

Сервис Managed Kubernetes предлагает клиентам готовые и настроенные под индивидуальные требования кластеры Kubernetes в облаке с доступностью на уровне 99,95%. При этом администрирование и поддержку инфраструктуры, на базе которой разворачиваются кластеры, обеспечивают специалисты Dataline.

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