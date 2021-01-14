Спецпроекты

«Облачный диск» DataLine прошел аудит по требованиям к защите персональных данных

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Компания «Кард сек» провела аудит облачного диска DataLine на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О защите персональных данных». Испытания подтвердили, что облачное хранилище защищено от угроз третьего типа, не связанных с недокументированными возможностями в ПО.

По итогам аудита облачному диску присвоен третий уровень защищенности персональных данных. Клиенты могут хранить на облачном диске общедоступные и иные персональные данные субъектов в соответствии с требованиями закона.

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