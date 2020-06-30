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DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бесперебойную работу платформ. Клиент получает ссылку для подключения к готовой базе данных.

В базовой конфигурации сервиса доступны базы данных объемом от 1 ГБ, размеры виртуального сервера: vCPU — до 32 ядер, RAM — до 512 ГБ. Также можно выбрать дополнительные опции: разместить базу данных в облаке, соответствующем 152-ФЗ, настроить индивидуальное расписание резервного копирования и построить катастрофоустойчивое решение.

DBaaS предоставляется по ежемесячной подписке. Детальный SLA гарантирует доступность 99,96% для одиночного решения и 99,98% для кластерного решения. Клиентам доступна техническая поддержка в режиме 24х7, максимальное время реакции на инцидент — 15 минут.

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