Спецпроекты

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine запустила сервис сетевой защиты на базе NGFW. В рамках нового сервиса по защите сети клиенты получат полностью готовый виртуальный файрволл нового поколения (NGFW) на базе FortiGate с широким набором функций: IPS и антивирус для защиты от атак; сегментацию сети и фильтрацию трафика между сегментами; управление доступом пользователей к приложениям; безопасную публикацию приложений; контроль исходящего трафика с помощью антиботнет-модуля; построение SSL VPN и IPSEC VPN-туннелей.

Для каждого клиента создается отдельный виртуальный межсетевой экран со своей IP-адресацией и маршрутизацией. Сертифицированные специалисты DataLine настраивают FortiGate под клиента с учетом особенностей инфраструктуры, правил доступа и политик безопасности.

Такой облачный сервис позволит компаниям получить все преимущества межсетевого экрана нового поколения без крупных вложений в покупку и обслуживание физических файрволлов, а также сэкономить на найме узкоспециализированных специалистов.

В рамках детального SLA клиенту гарантирована круглосуточная техническая поддержка, доступность сервиса 99,982% и финансовая ответственность провайдера за нарушение.

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