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Облако DataLine аттестовано для работы государственных информационных систем

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

DataLine получила аттестацию соответствия 152-ФЗ, позволяющую размещать государственные информационные системы 3 класса защищенности (ГИС К3).

Полученный аттестат подтверждает, что облачная инфраструктура Cloud-152 (в аттестационных документах «Облако-152») соответствует требованиям безопасности, которые предъявляются к государственным информационным системам 3 класса защищенности. Требования зафиксированы в Приказе № 17 ФСТЭК России от 11.02.2013 г.

По результатам испытаний в системе разрешается обработка конфиденциальной информации, а в инфраструктуре Cloud-152 теперь могут располагаться системы заказчиков, которые относятся к государственным информационным системам. Аттестация проведена специалистами Национального аттестационного центра.

Инфраструктура IaaS Cloud-152 также аттестована по требованиям постановления Правительства № 1119 от 01.11.2012 г. и позволяет размещать на своих мощностях персональные данные третьего и второго уровней защищенности.



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