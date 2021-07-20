DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки

DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки. Глобальный балансировщик нагрузки (GSLB) позволяет распределять нагрузку для приложений, базирующихся на геораспределенной инфраструктуре: дата-центров, облаках нескольких сервис-провайдеров и собственной площадке клиента. Таким образом, новый облачный сервис помогает увеличить доступность и скорость работы приложений клиентов.

Современные нагруженные приложения часто используют распределенную инфраструктуру на базе отдаленных друг от друга площадок. С ее помощью владельцы ИТ-систем избавляются от единой точки отказа и повышают доступность приложения для конечного пользователя. Однако такой структуре нужен инструмент, который помогает распределять нагрузку между географически отдаленными площадками с серверами приложения. Эту задачу решает новый сервис GSLB.

Глобальный балансировщик нагрузки DataLine разработан на базе программно управляемого продукта NSX Advanced Load Balancer (ранее Avi Vantage) компании VMware. Решение распределяет нагрузку приложений, размещенных в разных дата-центрах, облаках нескольких провайдеров или офисе клиента (гибридной инфраструктуре). Это помогает ускорить работу клиентских сервисов и улучшить пользовательский опыт. Балансировщик также обеспечивает высокую доступность приложения при отказе одной из площадок: GSLB перенаправляет пользовательский трафик на экземпляры, запущенные в других точках. Глобальный балансировщик также поможет оптимально использовать в гибридных схемах ресурсы облачных провайдеров во время пиковых нагрузок: GSLB перераспределит запросы между частным и публичным облаками. Мощность самого балансировщика также регулируется автоматически — наращивается при повышении нагрузки и снижается, когда она падает.

Сервис также поддерживает работу с приложениями, развернутыми в контейнерах на базе микросервисной архитектуры. Кроме того, в GSLB доступна функция мониторинга HealthMonitor — с ее помощью можно быстро выявить проблему, выяснить причину ее возникновения и устранить неполадки.

«Благодаря сервису GSLB клиенты смогут строить инфраструктуру для приложения не только на базе геораспределенной сети площадок DataLine в Москве, Санкт-Петербурге, Удомле и других регионах, но и использовать в этой схеме собственные ресурсы и возможности других облачных провайдеров. Тем самым они смогут обеспечить надежное распределение нагрузки между площадками и защитить бизнес от потерь и простоев», — Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine.