Спецпроекты

Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле

Облака

В облаке DataLine появилась новая зона доступности в Удомле. Воспользоваться ею могут клиенты сервиса виртуальной инфраструктуры Vmware, платформенных сервисов Managed Kubernetes и DBaaS (база данных как услуга). Теперь эти сервисы развернуты на базе четырех площадок: NORD и OST в Москве, дата-центра в Санкт-Петербурге и мегаЦОДа «Удомля» в Тверской области.

Дата-центр в Удомле можно будет выбрать в качестве площадки для послеаварийного восстановления (DR). Клиентам это дает возможность георезервирования: для размещения ресурсов можно использовать территориально распределенное облако на базе ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге и Удомле. В случае временной недоступности основной площадки клиент переключается на реплику в другом городе и продолжает работу.

Облако на базе всех дата-центров организовано по единым стандартам, между площадками обеспечена надежная сетевая связность по резервированным каналам. Клиенты облака на всех площадках получают единый уровень сервиса в соответствии с SLA.



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