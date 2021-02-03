Dataline запустила облако на базе дата-центра в Удомле

В облаке DataLine появилась новая зона доступности в Удомле. Воспользоваться ею могут клиенты сервиса виртуальной инфраструктуры Vmware, платформенных сервисов Managed Kubernetes и DBaaS (база данных как услуга). Теперь эти сервисы развернуты на базе четырех площадок: NORD и OST в Москве, дата-центра в Санкт-Петербурге и мегаЦОДа «Удомля» в Тверской области.

Дата-центр в Удомле можно будет выбрать в качестве площадки для послеаварийного восстановления (DR). Клиентам это дает возможность георезервирования: для размещения ресурсов можно использовать территориально распределенное облако на базе ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге и Удомле. В случае временной недоступности основной площадки клиент переключается на реплику в другом городе и продолжает работу.

Облако на базе всех дата-центров организовано по единым стандартам, между площадками обеспечена надежная сетевая связность по резервированным каналам. Клиенты облака на всех площадках получают единый уровень сервиса в соответствии с SLA.