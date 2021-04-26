«Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД») и отечественный дизайн-центр изделий в области радиоэлектроники «Эдельвейс» провели тестирование продуктов на совместимость.

Специалисты компаний «Эдельвейс» и «Тионикс» успешно завершили испытания на совместимость настольной рабочей станции «Эдельвейс D307M» и инфраструктуры виртуальных рабочих столов, которая функционирует на базе программного обеспечения «Облачная платформа Тионикс» (Tionix Cloud Platform) и «Виртуальные рабочие столы Тионикс» (Tionix VDI).

По итогам испытаний генеральный директор компании «Тионикс» Антон Петров и генеральный директор «Эдельвейса» Александр Грищенков подписали сертификат совместимости.

В ходе совместного тестирования было подтверждено штатное функционирование клиентского программного обеспечения Tionix VDI и настольной рабочей станции «Эдельвейс» на базе современного высокопроизводительного процессора «Байкал М». Кроме того, испытания показали, что аппаратная платформа «Эдельвейс D307M» обеспечивает должный уровень производительности для отображения видеопотока при работе с удаленными виртуальными машинами. Протестированные конфигурации позволяют пользователю бесперебойно работать с периферийными устройствами, смарт-картами и USB-устройствами.

«Одна из основных задач развития «Тионикс» – обеспечение кроссплатформенности и мультивендорности программных продуктов. Поэтому мы рады, что нам удалось подтвердить технологическую совместимость линейки Tionix с рабочими станциями от компании «Эдельвейс», – сказал Максим Кузьмин, product owner Tionix VDI. – Это открывает для наших компаний и партнеров новые возможности прорабатывать проекты, в которых требуется обеспечивать удаленный доступ пользователей к информационным системам и при этом соответствовать требованиям по импортозамещению аппаратных компонентов вычислительной техники».

«Мы рады, что испытания прошли успешно и у наших компаний появились новые возможности для сотрудничества. Рассчитываем, что уже совсем скоро мы представим совместные решения на базе отечественных процессоров, которые позволят повысить эффективность работы наших клиентов», – отметил Александр Грищенков, исполнительный директор компании «Эдельвейс».