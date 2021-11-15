«Тионикс» выпустила новую версию облачной платформы Tionix Cloud Platform

Российский производитель программных продуктов для оказания облачных услуг «Тионикс» выпустил новую версию облачной платформы «Тионикс». Специалисты компании добавили в версию продукта 3.0 целый ряд масштабных изменений.

Разработка велась на языке программирования Python 3, что позволило снизить требования к инфраструктуре, тем самым сократив расходы потенциальных заказчиков на создание и эксплуатацию облачных сервисов.

В новой версии облачной платформы произошёл переход на Openstack Victoria для расширения функциональных возможностей, улучшения совместимости с системным ПО и аппаратной частью облака, в том числе серверами, коммутаторами и системами хранения данных. Таким образом, клиенты могут выбирать: использовать собственную техническую инфраструктуру или арендовать оборудование сервисного провайдера. Панель управления платформы была существенно переработана и теперь организована на базе архитектуры плагинов Horizon. За счет ряда технологических решений уменьшено время отклика панели управления и повышена производительность облачных сервисов.

Новая версия Tionix Cloud Platform сокращает сроки устранения уязвимостей и исправления ошибок, ускоряет цикл функционального обновления и регламентного обслуживания. Для технических специалистов компаний-заказчиков подготовлена эксплуатационная документация.

«Мы стремимся с каждым обновлением продуктов предоставлять все более надёжные, производительные и безопасные решения для наших корпоративных и государственных заказчиков. Мы также предусмотрели гибкие сценарии оплаты ПО «Тионикс». Клиенты могут выбрать из двух сценариев: помесячная оплата по итогам фактического использования или классическая покупка программного обеспечения с пакетом лицензий и сертификатом поддержки», – сказал Владимир Ливинский, продакт-менеджер «Тионикс».

Платформа Tionix Cloud Platform создана для организации частной или публичной облачной экосистемы, при этом является комплексным коробочным российским решением с высоким уровнем защиты.