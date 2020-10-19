TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI

TrueConf и «Тионикс» (дочернее подразделение ГК «Ростелеком-ЦОД»), производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого система видеосвязи TrueConf Server получила возможность полноценного развертывания в инфраструктуре виртуальных рабочих столов VDI. Это позволит заказчикам строить защищенные сети связи с централизованным управлением, а также сократит расходы на создание ИТ-инфраструктуры при организации удаленной работы.

Совместимость TrueConf Server с инфраструктурой виртуальных рабочих столов позволит сотрудникам заказчика использовать видеосвязь непосредственно в терминальных абонентских сессиях. При этом связь будет устанавливаться между клиентскими терминальными устройствами, минуя серверы VDI и виртуальную машину пользователей.

Специалисты TrueConf и «Тионикс» также провели серию дополнительных тестов, в ходе которых подтвердили корректную работу TrueConf Server с терминальной операционной системой TermOS Tionix. Совместимость решений позволит абонентам VDI принимать входящие видеозвонки и приглашения в конференции на локальных ПК с мгновенным переключением между контурами ВКС и виртуального рабочего стола.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) — это инфраструктура виртуальных машин, которые используются ИТ-специалистами предприятия для администрирования виртуальных рабочих мест при организации удаленного рабочего процесса.

Одна из важных особенностей такого подхода — высокая защищенность от утечек корпоративных данных благодаря тому, что вся информация хранится на серверном оборудовании компании, доступ к которой пользователи получают через виртуальные машины, изолированные друг от друга. Для подключения к инфраструктуре и безопасной работы с ней сотрудники могут использовать компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, находясь в любой точке мира.

«Мы рады, что вместе с «Тионикс» предоставили заказчикам возможность организации качественной корпоративной связи внутри VDI, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Очень важно своевременно перевести сотрудников на безопасную удаленную работу, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию».

«Благодаря разработанной и уже утвержденной концепции появилась возможность повысить качество совершаемых видео и аудио конференц-звонков, используя виртуальный рабочий стол, — отметил Евгений Кудрявцев, руководитель отдела продаж «Тионикс». — Запуская конференцсвязь, сигнал проходит только один раз, от одного компьютера к другому, и пользователи, работая виртуально, совершают конференц-звонки с высоким качеством связи, проходящим со своего рабочего компьютера».